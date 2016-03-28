Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MA_Alert - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 935
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Kalenzo
Indicador MA Alert.
Indicador MA Alert.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7331
MACD_Divergence
Indicador MACD Divergence.MA-ATR
Indicador MA-ATR.
MA-Crossover_Alert
Exibe setas no cruzamento de duas МА's.Level Sensor
O indicador que desenha uma estrutura do mercado.