CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MA_In_Color - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
955
Avaliação:
(10)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance 
Autor: Robert Hill

Indicador MA In Color.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7327

Linear Price Bar Linear Price Bar

Indicador Linear Price Bar.

Laguerre RSI Laguerre RSI

Indicador Laguerre RSI.

MA-ATR MA-ATR

Indicador MA-ATR.

MACD_Divergence MACD_Divergence

Indicador MACD Divergence.