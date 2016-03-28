CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

J_TPO_Clean - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
816
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado

Indicador J TPO Clean.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7311

J_TPO J_TPO

Indicador Yurika - JTPO.

JMA_StarLight JMA_StarLight

Indicador JMA StarLight.

KI_signals_v1 KI_signals_v1

Indicador KI signals v1.

Khaos Assault Khaos Assault

Indicador Khaos Assault2.