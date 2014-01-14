CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BykovTrend_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2190
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

BykovTrend_HTF_Signal mostra uma indicação do sentido da tendência ou um sinal para a realização de um negócio gerado pelo indicador BykovTrend através de objeto gráfico colorido e envia alertas ou sinais de áudio em caso de um sinal de entrada no mercado.

No caso de uma tendência continua na barra de timeframe selecionada, o indicador informa através de um objeto gráfico sob a forma de uma seta com sentido para a direita, a cor corresponderá a uma direção de tendência. No caso de uma mudança de tendência no timeframe selecionado, o indicador informa através uma seta na cor e direção correspondente para a execução de uma operação de negócios.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididas em dois grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador BykovTrend:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador            |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                   // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indicação do timeframe para o cálculo do indicador no gráfico
input int RISK=3;
input int SSP=9;

  2. Os parâmetros de entrada do indicador BykovTrend_HTF_Signal que são necessários para a visualização de indicador:

    //---- Configuraçao para exibir o indicador
input uint SignalBar=0;                               // Índice do timeframe da barra de sinal, 0 é a barra atual
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Etiqueta do nome do indicador
input color UpSymol_Color=Lime;                       // Cor do símbolo de tendência para cima 
input color DnSymol_Color=Magenta;                    // Cor do símbolo de tendência para baixo
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Nome da cor do indicador
input uint Symbols_Size=60;                           // Tamanho do símbolo do sinal 
input uint Font_Size=10;                              // Tamanho da fonte do nome do Indicador 
input int X_1=5;                                      // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                    // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                          // Exibir nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Localização da posição do símbolo no gráfico 
input uint X_=0;                                      // Deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                     // Deslocamento vertical

  3. Parâmetros de entrada do indicador BykovTrend_HTF_Signal que são necessários para desencadear alertas e sinais de áudio:

    //---- Configurações de alerta 
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Modo indicando o acionamento
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas submetidos

No caso de vários indicadores BykovTrend_HTF_Signal serem usados em gráfico único, cada um deles deve ter seu próprio Symbols_Sirname (Etiqueta do nome do indicador), valor da variável string.

Adicione o indicador BykovTrend.mq5 compilado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Indicators

Imagens:

BykovTrend_HTF_Signal. Sinal de continuação de tendência

BykovTrend_HTF_Signal. Sinal de entrada do mercado

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/681

LeMan Objective LeMan Objective

O indicador mostra possíveis alvos do movimento dos preços. Ele calcula a distância das máximas e mínimas do preço de entrada no mercado indicando o desvio quartis.

IncStdDevOnArray IncStdDevOnArray

A classe CStdDevOnArray foi projetada para calcular o Desvio Padrão (StdDev) em buffers de indicadores. Um exemplo de como utilizar esta classe é fornecida.

Mapeamento de Arquivo sem DLL Mapeamento de Arquivo sem DLL

Classes (convertidas do C++ para MQL5) para trabalhar com arquivos de memória mapeada.

Mapeamento de Memória Mapeamento de Memória

DLL (MS VC++ 2010) para trabalhar com arquivos de Mapeamento de Memória.