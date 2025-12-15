CodeBaseSeções
Experts

Testador de índices - expert para MetaTrader 5

Igor Widiger
Visualizações:
118
Avaliação:
(3)
Publicado:
O EA só negocia posições de compra e não usa Sl e TP.


Configurações:

  1. "---------- General ----------"
  2. Comentário
  3. Início da negociação
  4. Fim da negociação
  5. A ordem está fechada
  6. "---------- Gerenciamento de risco e dinheiro ----------"
  7. Lotes
  8. Limite de posições abertas para cada símbolo
  9. Limite diário para o número de negócios para cada símbolo

O teste foi realizado com configurações padrão. Conta de 10.000 dólares e com uma alavancagem de 100. símbolo US30.

Desempenho

Traduzido do alemão pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/de/code/48137

