Testador de índices - expert para MetaTrader 5
Visualizações: 118
- 118
- Avaliação:
-
Publicado:
O EA só negocia posições de compra e não usa Sl e TP.
Configurações:
- "---------- General ----------"
- Comentário
- Início da negociação
- Fim da negociação
- A ordem está fechada
- "---------- Gerenciamento de risco e dinheiro ----------"
- Lotes
- Limite de posições abertas para cada símbolo
- Limite diário para o número de negócios para cada símbolo
O teste foi realizado com configurações padrão. Conta de 10.000 dólares e com uma alavancagem de 100. símbolo US30.
Traduzido do alemão pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/de/code/48137
