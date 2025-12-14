Participe de nossa página de fãs
Script de observação do mercado limpo
ANTES : SEGUNDOS Depois :
O script Clean Market Watch é uma ferramenta utilitária simples projetada para remover rapidamente todos os símbolos da janela Market Watch do MetaTrader 5 com um único clique. Isso é particularmente útil quando você quer começar do zero com um espaço de trabalho limpo ou quando a Observação do Mercado está cheia de símbolos demais.
Finalidade
Com o tempo, os traders costumam acumular vários símbolos na janela Observação do Mercado, dificultando a concentração nos instrumentos que negociam ativamente. A remoção manual dos símbolos, um a um, pode ser tediosa e demorada. Esse script automatiza todo o processo, limpando todos os símbolos em segundos. Ele também é útil para remover símbolos persistentes que se recusam a ser excluídos da janela de observação do mercado por terem sido adicionados programaticamente.
Como funciona
O script opera usando um algoritmo simples, mas eficaz:
- Processo de remoção iterativo - O script percorre todos os símbolos exibidos atualmente no Market Watch e os remove sistematicamente
- Processamento de ordem inversa - Os símbolos são removidos de baixo para cima para evitar problemas de mudança de índice que poderiam fazer com que os símbolos fossem ignorados
- Mecanismo de segurança - Um limite de iteração incorporado evita loops infinitos em caso de erros inesperados
- Feedback em tempo real - cada símbolo removido é registrado no diário de especialistas, o que permite acompanhar o processo de limpeza
- Notificação de conclusão - Uma caixa de mensagem exibe o número total de símbolos removidos após a conclusão
Principais recursos
- Operação com um clique - Basta anexar o script a qualquer gráfico e ele será executado imediatamente
- Execução segura - As proteções incorporadas evitam problemas no sistema
- Registro detalhado - Todas as operações são registradas para maior transparência
- Sem necessidade de configuração - Funciona imediatamente, sem necessidade de parâmetros de entrada
Instruções de uso
- Abra o terminal MetaTrader 5
- Navegue até a janela Navegador
- Localize o script CleanMarketWatch na pasta Scripts
- Arraste e solte o script em qualquer gráfico ou clique duas vezes para executá-lo
- Aguarde a mensagem de conclusão confirmando que todos os símbolos foram removidos
Detalhes técnicos
O script usa a função SymbolSelect() com um parâmetro false para remover símbolos do Market Watch. Ele processa os símbolos em ordem inversa, começando pelo índice mais alto, garantindo uma indexação estável da matriz durante todo o processo de remoção. Várias iterações tratam os símbolos que não podem ser removidos na primeira passagem.
Casos de uso recomendados
- Limpeza antes de iniciar uma nova sessão de negociação
- Remoção de símbolos de demonstração ou teste após o backtesting
- Preparação de um espaço de trabalho limpo para novas estratégias de negociação
- Redefinição da Observação do Mercado após a importação de listas de símbolos
- Limpeza de listas de símbolos persistentes que não podem ser excluídas manualmente
Observações importantes
Depois de executar esse script, sua Observação do mercado estará completamente vazia. Você precisará adicionar manualmente todos os símbolos que deseja monitorar. O script não afeta seu histórico de negociação, posições abertas ou ordens pendentes - ele apenas modifica a exibição do Market Watch.
Versão: 1.0
Plataforma: MetaTrader 5
Categoria: Scripts utilitários
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/65997
