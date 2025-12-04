이 지표의 주요 임무는 고가가 최대값에 도달할 확률 또는 저가의 최소값에 도달할 확률을 추정하는 것입니다.

먼저 지표는 과거 가격 변동에 대한 통계를 수집합니다. 그런 다음 현재 시장 상태를 분석하고 통계와 비교합니다. 분석 결과가 양수이면 지표는 이에 대한 신호를 보냅니다.

인디케이터는 추가 필터로 사용할 수 있습니다. 한 방향의 신호가 나타나면 가격이 다른 방향으로 갈 확률이 높습니다.

인디케이터 매개변수:

iPeriod - 인디케이터의 기간입니다. 최소값은 2입니다.

- 인디케이터의 기간입니다. 최소값은 2입니다. 기록 - 인디케이터가 통계를 수집하는 기록의 막대 수입니다. 이 매개변수가 0이면 전체 기록이 분석됩니다. 이 매개변수의 값이 크면 지표의 첫 시작이 느려질 수 있습니다.

퍼센트 - 인디케이터 신호의 트리거 임계값을 정의합니다. 이 값이 높을수록 신호가 덜 자주 발생합니다.

인디케이터의 첫 시작은 시간이 걸릴 수 있습니다. 이는 과거 데이터에 대한 통계를 수집하기 때문입니다.