Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Twitter üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

AIS Extremum - MetaTrader 5 için gösterge

Aleksej Poljakov | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
17
Derecelendirme:
(3)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu göstergenin ana görevi, Yüksek fiyatın maksimuma veya Düşük fiyat için minimuma ulaşma olasılığını tahmin etmektir.

İlk olarak, gösterge geçmiş fiyat hareketleri hakkında istatistik toplar. Daha sonra piyasanın mevcut durumunu analiz eder ve bunu istatistiklerle karşılaştırır. Analizin sonucu olumluysa, gösterge bu konuda sinyal verir.

Gösterge ek bir filtre olarak kullanılabilir. Bir yönün sinyalleri görünürse, fiyatın diğer yöne gitme olasılığı yüksektir.

Gösterge parametreleri:

  • iPeriod - göstergenin periyodu. Minimum değer 2'ye eşittir.
  • Geçmiş - göstergenin istatistik topladığı geçmişteki çubuk sayısı. Bu parametre 0'a eşitse, tüm geçmiş analiz edilir. Lütfen bu parametrenin büyük bir değerinin göstergenin ilk başlangıcını yavaşlatabileceğini unutmayın.

  • Yüzde - gösterge sinyallerinin tetiklenme eşiğini tanımlar. Ne kadar yüksek olursa, sinyaller o kadar az sıklıkta olur.

Göstergenin ilk başlangıcı biraz zaman alabilir. Bunun nedeni, geçmiş verilerle ilgili istatistikleri toplamasıdır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/65617

ColorChart ColorChart

Grafiğinizin tüm renklerini rastgele ayarlamak için basit komut dosyası. Sadece üzerine tıklayın ve sonuçları kendiniz görün!

Percentage of Trend Percentage of Trend

Bu Gösterge eğilimi hesaplamak için kullanılır.

Çoklu para birimi Uzman Danışmanı geliştirme - bir dizi makaleden kaynak kodlar Çoklu para birimi Uzman Danışmanı geliştirme - bir dizi makaleden kaynak kodlar

Çeşitli ticaret stratejilerinin birçok örneğini birleştiren çok para birimli Uzman Danışmanlar oluşturmak için kütüphanenin geliştirilmesi sırasında yazılan kaynak kodları.

Expert Advisor Demonstrating LibCustomChart Application Expert Advisor Demonstrating LibCustomChart Application

The Expert Advisor shows the use of the free LibCustomChart library for the automatic connection of the Expert Advisors and indicators to iCustomChart custom charts created on the basis of custom history files.