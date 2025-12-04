Fan sayfamıza katılın
AIS Extremum - MetaTrader 5 için gösterge
Bu göstergenin ana görevi, Yüksek fiyatın maksimuma veya Düşük fiyat için minimuma ulaşma olasılığını tahmin etmektir.
İlk olarak, gösterge geçmiş fiyat hareketleri hakkında istatistik toplar. Daha sonra piyasanın mevcut durumunu analiz eder ve bunu istatistiklerle karşılaştırır. Analizin sonucu olumluysa, gösterge bu konuda sinyal verir.
Gösterge ek bir filtre olarak kullanılabilir. Bir yönün sinyalleri görünürse, fiyatın diğer yöne gitme olasılığı yüksektir.
Gösterge parametreleri:
- iPeriod - göstergenin periyodu. Minimum değer 2'ye eşittir.
- Geçmiş - göstergenin istatistik topladığı geçmişteki çubuk sayısı. Bu parametre 0'a eşitse, tüm geçmiş analiz edilir. Lütfen bu parametrenin büyük bir değerinin göstergenin ilk başlangıcını yavaşlatabileceğini unutmayın.
- Yüzde - gösterge sinyallerinin tetiklenme eşiğini tanımlar. Ne kadar yüksek olursa, sinyaller o kadar az sıklıkta olur.
Göstergenin ilk başlangıcı biraz zaman alabilir. Bunun nedeni, geçmiş verilerle ilgili istatistikleri toplamasıdır.
