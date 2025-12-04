该指标的主要任务是估计高价达到最高价或低价达到最低价的概率。

首先，该指标收集历史价格走势的统计数据。然后，它分析市场的当前状态，并与统计数据进行比较。如果分析结果是正面的，指标就会发出相关信号。

该指标可用作附加过滤器。如果出现一个方向的信号，那么价格很有可能会向另一个方向发展。

指标参数

iPeriod - 指标周期。最小值等于 2。

- 指标周期。最小值等于 2。 History- 指标收集统计数据的历史条数。如果该参数等于 0，则对整个历史记录进行分析。请注意，如果该参数值过大，会降低指标的首次启动速度。

百分比- 确定指标信号的触发阈值。该值越大，信号的频率越低。

指标的首次启动可能需要一些时间。这是因为它要收集历史数据的统计数据。