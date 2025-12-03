Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Teclado - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 79
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Biblioteca para operação do teclado:
- Dados do layout do teclado selecionado.
- Status e processamento das teclas pressionadas.
Exemplo:
#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // Trabalhar com dados do teclado. void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& ) { static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // Permitir interceptação total da chave. static string Str = NULL; if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN) // Se a tecla for pressionada, { Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) + // exibir a combinação pressionada ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState())); // saída dos estados das chaves. Str += KEYBOARD::Input(lparam); // Forma uma sequência de teclas pressionadas desde a inicialização. Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) + // Emite a tecla pressionada. "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // Idioma atual do teclado. "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() + // País atual do teclado. "\n----------------\n" + Str); // Saída de uma sequência de teclas pressionadas desde a inicialização. } }
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/48393
CVD (Cumulative Volume Delta)
CVD (Cumulative Volume Delta) leve para MT5 - baseado em M1, mostra a pressão de compra/venda como velas com redefinições opcionais.Negociador ONNX
Um exemplo de um bot com um modelo de aprendizado de máquina incorporado que é treinado em python e salvo no formato ONNX.
Class For Working With Databases In A Simplified Manner
easydatabaseAIS Extremum
O indicador permite estimar a probabilidade de o preço ter atingido o máximo ou o mínimo.