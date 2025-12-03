CodeBaseSeções
Teclado - biblioteca para MetaTrader 5

\MQL5\Include\fxsaber\Keyboard\
LanguageID.mqh (13.53 KB) visualização
KeyCode.mqh (14.23 KB) visualização
KeyState.mqh (6.15 KB) visualização
Keyboard.mqh (22.43 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Keyboard_Example.mq5 (2.63 KB) visualização
Biblioteca para operação do teclado:

  • Dados do layout do teclado selecionado.
  • Status e processamento das teclas pressionadas.

Exemplo:

#include <fxsaber\Keyboard\Keyboard.mqh> // Trabalhar com dados do teclado.

void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double&, const string& )
{
  static const bool Init = KEYBOARD::FullControl(); // Permitir interceptação total da chave.
  static string Str = NULL;

  if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN)                              // Se a tecla for pressionada,
  {
    Print(KEYBOARD::Pressed(lparam) +                        // exibir a combinação pressionada
          ", KeysState: " + ToBits(KEYBOARD::KeysState()));  // saída dos estados das chaves.

    Str += KEYBOARD::Input(lparam);                          // Forma uma sequência de teclas pressionadas desde a inicialização.
    
    Comment(EnumToString((ENUM_KEYCODE)lparam) +             // Emite a tecla pressionada.
            "\nKeyboard language: " + KEYBOARD::Language() + // Idioma atual do teclado.
            "\nKeyboard country: " + KEYBOARD::Country() +   // País atual do teclado.
            "\n----------------\n" + Str);                   // Saída de uma sequência de teclas pressionadas desde a inicialização.
  }
}

Um exemplo de operação de biblioteca.

Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/48393

