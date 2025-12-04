Unisciti alla nostra fan page
AIS Extremum - indicatore per MetaTrader 5
Il compito principale di questo indicatore è stimare la probabilità che il prezzo alto abbia raggiunto il suo massimo o il minimo per il prezzo basso.
In primo luogo, l'indicatore raccoglie statistiche sui movimenti storici dei prezzi. Successivamente analizza lo stato attuale del mercato e lo confronta con le statistiche. Se il risultato dell'analisi è positivo, l'indicatore lo segnala.
L'indicatore può essere utilizzato come filtro aggiuntivo. Se appaiono segnali di una direzione, c'è un'alta probabilità che il prezzo vada nella direzione opposta.
Parametri dell'indicatore:
- iPeriodo - periodo dell'indicatore. Il valore minimo è pari a 2.
- Storia - numero di barre della storia per le quali l'indicatore raccoglie le statistiche. Se questo parametro è uguale a 0, viene analizzata l'intera cronologia. Si noti che un valore elevato di questo parametro può rallentare il primo avvio dell'indicatore.
- Percentuale - definisce la soglia di attivazione dei segnali dell'indicatore. Più è alta, meno frequenti sono i segnali.
Il primo avvio dell'indicatore può richiedere un certo tempo. Ciò è dovuto al fatto che l'indicatore raccoglie statistiche sui dati storici.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/65617
