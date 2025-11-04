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Индикаторы

AIS Extremum - индикатор для MetaTrader 5

Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov

Aleksej Poljakov

4.7 (7)
92 продукта 28 статей 11 кодов 67 комментариев
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Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Основная задача этого индикатора - оценить вероятность того, что цена High достигла своего максимума, или минимума для цены Low.

Сначала индикатор собирает статистику по историческим движениям цены. После этого он анализирует текущее состояние рынка и сравнивает его со статистикой. Если в результате анализа получается положительный результат, то индикатор сигнализирует об этом.

Индикатор можно использовать в качестве дополнительного фильтра. Если появляются сигналы одного направления, то велика вероятность того, что цена пойдет в другую сторону.

Параметры индикатора:

  • iPeriod - период индикатора. Минимальное значение равно 2.
  • History - количество баров в истории, по которым индикатор собирает статистику. Если этот параметр равен 0, то анализируется вся история. Обратите внимание, что большое значение этого параметра может замедлить первый запуск индикатора.

  • Percent - определяет порог срабатывания сигналов индикатора. Чем выше, тем реже сигналы.

Первый запуск индикатора может занять какое-то время. Это связанно с тем, что он собирает статистику на исторических данных.

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