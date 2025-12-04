CodeBaseSections
AIS Extremum - indicateur pour MetaTrader 5

La tâche principale de cet indicateur est d'estimer la probabilité que le cours le plus élevé ait atteint son maximum, ou le minimum pour le cours le plus bas.

Tout d'abord, l'indicateur recueille des statistiques sur les mouvements historiques des prix. Ensuite, il analyse l'état actuel du marché et le compare aux statistiques. Si le résultat de l'analyse est positif, l'indicateur le signale.

L'indicateur peut être utilisé comme un filtre supplémentaire. Si des signaux d'une direction apparaissent, il y a une forte probabilité que le prix évolue dans l'autre direction.

Paramètres de l'indicateur :

  • iPériode - période de l'indicateur. La valeur minimale est égale à 2.
  • History - le nombre de barres dans l'historique, pour lesquelles l'indicateur recueille des statistiques. Si ce paramètre est égal à 0, tout l'historique est analysé. Veuillez noter qu'une valeur élevée de ce paramètre peut ralentir le premier démarrage de l'indicateur.

  • Pourcentage - définit le seuil de déclenchement des signaux de l'indicateur. Plus il est élevé, moins les signaux sont fréquents.

Le premier démarrage de l'indicateur peut prendre un certain temps. Cela est dû au fait qu'il recueille des statistiques sur des données historiques.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/65617

