Indicadores

Canal Gaussiano Dinâmico - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
193
Avaliação:
(6)
Publicado:
Breve descrição do indicador "Dynamic Gaussian Channel

Objetivo

O indicador cria níveis dinâmicos de suporte e resistência com base em dados de preços suavizados usando o filtro Gaussiano.

Principais recursos

  • Três linhas: resistência (DRAW_LINE), mediana (DRAW_LINE), suporte (DRAW_LINE).

  • Algoritmo:

    • Aplica a suavização gaussiana aos preços altos/baixos

    • Encontra extremos para o período especificado

    • Cria um canal com base nos valores suavizados

  • Parâmetros personalizáveis:

    • Período de cálculo (InpPeriod)

    • Cores e estilos de linha para cada nível

Princípio de funcionamento

  1. Inicialização: calcula os pesos do filtro Gaussiano para suavização

  2. Suavização: aplica o filtro aos preços altos e baixos

  3. Definição de níveis:

    • Resistência = máximo da máxima suavizada para o período

    • Suporte = mínimo da mínima suavizada para o período

    • Mediana = média entre suporte e resistência

Recursos de implementação

  • Usa buffers de indicadores para três níveis

  • Filtro Gaussiano com janela de 5 barras

  • Recálculo otimizado somente de novas barras

  • Suporta vários períodos de tempo

O indicador é útil para identificar níveis dinâmicos de suporte/resistência e definir canais de preço no mercado.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/65370

