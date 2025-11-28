Participe de nossa página de fãs
Breve descrição do indicador "Dynamic Gaussian Channel
Objetivo
O indicador cria níveis dinâmicos de suporte e resistência com base em dados de preços suavizados usando o filtro Gaussiano.
Principais recursos
Três linhas: resistência (DRAW_LINE), mediana (DRAW_LINE), suporte (DRAW_LINE).
Algoritmo:
Aplica a suavização gaussiana aos preços altos/baixos
Encontra extremos para o período especificado
Cria um canal com base nos valores suavizados
Parâmetros personalizáveis:
Período de cálculo (InpPeriod)
Cores e estilos de linha para cada nível
Princípio de funcionamento
Inicialização: calcula os pesos do filtro Gaussiano para suavização
Suavização: aplica o filtro aos preços altos e baixos
Definição de níveis:
Resistência = máximo da máxima suavizada para o período
Suporte = mínimo da mínima suavizada para o período
Mediana = média entre suporte e resistência
Recursos de implementação
Usa buffers de indicadores para três níveis
Filtro Gaussiano com janela de 5 barras
Recálculo otimizado somente de novas barras
Suporta vários períodos de tempo
O indicador é útil para identificar níveis dinâmicos de suporte/resistência e definir canais de preço no mercado.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/65370
