Breve descrição do indicador "Dynamic Gaussian Channel

Objetivo

O indicador cria níveis dinâmicos de suporte e resistência com base em dados de preços suavizados usando o filtro Gaussiano.

Principais recursos

Três linhas : resistência (DRAW_LINE), mediana (DRAW_LINE), suporte (DRAW_LINE).

Algoritmo : Aplica a suavização gaussiana aos preços altos/baixos Encontra extremos para o período especificado Cria um canal com base nos valores suavizados

Parâmetros personalizáveis : Período de cálculo (InpPeriod) Cores e estilos de linha para cada nível



Princípio de funcionamento

Inicialização: calcula os pesos do filtro Gaussiano para suavização Suavização: aplica o filtro aos preços altos e baixos Definição de níveis: Resistência = máximo da máxima suavizada para o período

Suporte = mínimo da mínima suavizada para o período

Mediana = média entre suporte e resistência

Recursos de implementação

Usa buffers de indicadores para três níveis

Filtro Gaussiano com janela de 5 barras

Recálculo otimizado somente de novas barras

Suporta vários períodos de tempo

O indicador é útil para identificar níveis dinâmicos de suporte/resistência e definir canais de preço no mercado.







