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Индикаторы

Dynamic Gaussian Channel - индикатор для MetaTrader 5

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Краткое описание индикатора "Dynamic Gaussian Channel"

Назначение

Индикатор строит динамические уровни поддержки и сопротивления на основе сглаженных ценовых данных с использованием гауссовского фильтра.

Ключевые особенности

  • Три линии: сопротивление (DRAW_LINE), медиана (DRAW_LINE), поддержка (DRAW_LINE)

  • Алгоритм:

    • Применяет гауссовское сглаживание к ценам high/low

    • Находит экстремумы за указанный период

    • Строит канал на основе сглаженных значений

  • Настраиваемые параметры:

    • Период расчета (InpPeriod)

    • Цвета и стили линий для каждого уровня

Принцип работы

  1. Инициализация: вычисляет веса гауссовского фильтра для сглаживания

  2. Сглаживание: применяет фильтр к ценам high и low

  3. Определение уровней:

    • Сопротивление = максимум сглаженных high за период

    • Поддержка = минимум сглаженных low за период

    • Медиана = среднее между поддержкой и сопротивлением

Особенности реализации

  • Использует буферы индикатора для трех уровней

  • Гауссовский фильтр с окном 5 баров

  • Оптимизированный пересчет только новых баров

  • Поддержка различных таймфреймов

Индикатор полезен для идентификации динамических уровней поддержки/сопротивления и определения ценовых каналов на рынке.


Screen 1

Screen 2

Screen 3

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