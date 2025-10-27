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Dynamic Gaussian Channel - индикатор для MetaTrader 5
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Краткое описание индикатора "Dynamic Gaussian Channel"
Назначение
Индикатор строит динамические уровни поддержки и сопротивления на основе сглаженных ценовых данных с использованием гауссовского фильтра.
Ключевые особенности
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Три линии: сопротивление (DRAW_LINE), медиана (DRAW_LINE), поддержка (DRAW_LINE)
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Алгоритм:
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Применяет гауссовское сглаживание к ценам high/low
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Находит экстремумы за указанный период
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Строит канал на основе сглаженных значений
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Настраиваемые параметры:
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Период расчета (InpPeriod)
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Цвета и стили линий для каждого уровня
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Принцип работы
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Инициализация: вычисляет веса гауссовского фильтра для сглаживания
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Сглаживание: применяет фильтр к ценам high и low
-
Определение уровней:
-
Сопротивление = максимум сглаженных high за период
-
Поддержка = минимум сглаженных low за период
-
Медиана = среднее между поддержкой и сопротивлением
-
Особенности реализации
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Использует буферы индикатора для трех уровней
-
Гауссовский фильтр с окном 5 баров
-
Оптимизированный пересчет только новых баров
-
Поддержка различных таймфреймов
Индикатор полезен для идентификации динамических уровней поддержки/сопротивления и определения ценовых каналов на рынке.
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