Простой сигнальный индикатор, основанный на RSI и Moving Average. Рисует стрелки Buy/Sell, когда RSI выше/ниже 50 и Цена выше/ниже MA.

MovingAverages.mqh Часть II Доступна мультитаймфреймовая версия с цветами для ориентации, для разработчиков или прибыльных трейдеров бесплатно. Предложение на условиях. Также доступны другие мультитаймфреймовые индикаторы.