Indicatori

Canale dinamico gaussiano - indicatore per MetaTrader 5

Breve descrizione dell'indicatore "Canale gaussiano dinamico

Scopo

L'indicatore costruisce livelli dinamici di supporto e resistenza sulla base dei dati di prezzo smussati utilizzando il filtro gaussiano.

Caratteristiche principali

  • Tre linee: resistenza (DRAW_LINE), mediana (DRAW_LINE), supporto (DRAW_LINE).

  • Algoritmo:

    • Applica un filtro gaussiano ai prezzi alti e bassi.

    • Trova gli estremi per il periodo specificato

    • Costruisce un canale basato sui valori smussati.

  • Parametri personalizzabili:

    • Periodo di calcolo (InpPeriod)

    • Colori e stili delle linee per ogni livello

Principio di funzionamento

  1. Inizializzazione: calcola i pesi del filtro gaussiano per lo smoothing

  2. Smussamento: applica il filtro ai prezzi alti e bassi

  3. Definizione dei livelli:

    • Resistenza = massimo dei massimi del periodo

    • Supporto = minimo del minimo lisciato del periodo

    • Mediana = media tra supporto e resistenza

Caratteristiche di implementazione

  • Utilizza buffer di indicatori per tre livelli

  • Filtro gaussiano con finestra di 5 barre

  • Ricalcolo ottimizzato solo per le nuove barre

  • Supporta diversi timeframe

L'indicatore è utile per identificare i livelli dinamici di supporto/resistenza e per definire i canali di prezzo nel mercato.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/65370

