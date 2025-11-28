Unisciti alla nostra fan page
Canale dinamico gaussiano - indicatore per MetaTrader 5
Breve descrizione dell'indicatore "Canale gaussiano dinamico
Scopo
L'indicatore costruisce livelli dinamici di supporto e resistenza sulla base dei dati di prezzo smussati utilizzando il filtro gaussiano.
Caratteristiche principali
-
Tre linee: resistenza (DRAW_LINE), mediana (DRAW_LINE), supporto (DRAW_LINE).
-
Algoritmo:
-
Applica un filtro gaussiano ai prezzi alti e bassi.
-
Trova gli estremi per il periodo specificato
-
Costruisce un canale basato sui valori smussati.
-
-
Parametri personalizzabili:
-
Periodo di calcolo (InpPeriod)
-
Colori e stili delle linee per ogni livello
-
Principio di funzionamento
-
Inizializzazione: calcola i pesi del filtro gaussiano per lo smoothing
-
Smussamento: applica il filtro ai prezzi alti e bassi
-
Definizione dei livelli:
-
Resistenza = massimo dei massimi del periodo
-
Supporto = minimo del minimo lisciato del periodo
-
Mediana = media tra supporto e resistenza
-
Caratteristiche di implementazione
-
Utilizza buffer di indicatori per tre livelli
-
Filtro gaussiano con finestra di 5 barre
-
Ricalcolo ottimizzato solo per le nuove barre
-
Supporta diversi timeframe
L'indicatore è utile per identificare i livelli dinamici di supporto/resistenza e per definire i canali di prezzo nel mercato.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/65370
