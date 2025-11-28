CodeBaseKategorien
Indikatoren

Dynamischer Gaußscher Kanal - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Kurzbeschreibung des Indikators "Dynamic Gaussian Channel

Zweck

Der Indikator bildet dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage geglätteter Kursdaten unter Verwendung des Gauß-Filters.

Hauptmerkmale

  • Drei Linien: Widerstand (DRAW_LINE), Median (DRAW_LINE), Unterstützung (DRAW_LINE).

  • Algorithmus:

    • Wendet Gaußsche Glättung auf Hoch-/Tiefkurse an

    • Findet Extrema für den angegebenen Zeitraum

    • Bildet einen Kanal auf der Grundlage der geglätteten Werte

  • Anpassbare Parameter:

    • Berechnungszeitraum (InpPeriod)

    • Linienfarben und Stile für jedes Niveau

Arbeitsweise

  1. Initialisierung: Berechnung der Gauß'schen Filtergewichte für die Glättung

  2. Glättung: Anwendung des Filters auf hohe und niedrige Preise

  3. Definition der Niveaus:

    • Widerstand = Maximum des geglätteten Hochs für den Zeitraum

    • Unterstützung = Minimum des geglätteten Tiefstkurses des Zeitraums

    • Median = Durchschnitt zwischen Unterstützung und Widerstand

Merkmale der Implementierung

  • Verwendet Indikatorpuffer für drei Levels

  • Gauß-Filter mit 5-Balken-Fenster

  • Optimierte Neuberechnung nur bei neuen Balken

  • Unterstützt verschiedene Zeitrahmen

Der Indikator ist nützlich, um dynamische Unterstützungs-/Widerstandsebenen zu identifizieren und Preiskanäle auf dem Markt zu definieren.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/65370

