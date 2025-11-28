und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dynamischer Gaußscher Kanal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 21
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Kurzbeschreibung des Indikators "Dynamic Gaussian Channel
Zweck
Der Indikator bildet dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage geglätteter Kursdaten unter Verwendung des Gauß-Filters.
Hauptmerkmale
-
Drei Linien: Widerstand (DRAW_LINE), Median (DRAW_LINE), Unterstützung (DRAW_LINE).
-
Algorithmus:
-
Wendet Gaußsche Glättung auf Hoch-/Tiefkurse an
-
Findet Extrema für den angegebenen Zeitraum
-
Bildet einen Kanal auf der Grundlage der geglätteten Werte
-
-
Anpassbare Parameter:
-
Berechnungszeitraum (InpPeriod)
-
Linienfarben und Stile für jedes Niveau
-
Arbeitsweise
-
Initialisierung: Berechnung der Gauß'schen Filtergewichte für die Glättung
-
Glättung: Anwendung des Filters auf hohe und niedrige Preise
-
Definition der Niveaus:
-
Widerstand = Maximum des geglätteten Hochs für den Zeitraum
-
Unterstützung = Minimum des geglätteten Tiefstkurses des Zeitraums
-
Median = Durchschnitt zwischen Unterstützung und Widerstand
-
Merkmale der Implementierung
-
Verwendet Indikatorpuffer für drei Levels
-
Gauß-Filter mit 5-Balken-Fenster
-
Optimierte Neuberechnung nur bei neuen Balken
-
Unterstützt verschiedene Zeitrahmen
Der Indikator ist nützlich, um dynamische Unterstützungs-/Widerstandsebenen zu identifizieren und Preiskanäle auf dem Markt zu definieren.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/65370
