Kurzbeschreibung des Indikators "Dynamic Gaussian Channel

Zweck

Der Indikator bildet dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage geglätteter Kursdaten unter Verwendung des Gauß-Filters.

Hauptmerkmale

Drei Linien : Widerstand (DRAW_LINE), Median (DRAW_LINE), Unterstützung (DRAW_LINE).

Algorithmus : Wendet Gaußsche Glättung auf Hoch-/Tiefkurse an Findet Extrema für den angegebenen Zeitraum Bildet einen Kanal auf der Grundlage der geglätteten Werte

Anpassbare Parameter : Berechnungszeitraum (InpPeriod) Linienfarben und Stile für jedes Niveau



Arbeitsweise

Initialisierung: Berechnung der Gauß'schen Filtergewichte für die Glättung Glättung: Anwendung des Filters auf hohe und niedrige Preise Definition der Niveaus: Widerstand = Maximum des geglätteten Hochs für den Zeitraum

Unterstützung = Minimum des geglätteten Tiefstkurses des Zeitraums

Median = Durchschnitt zwischen Unterstützung und Widerstand

Merkmale der Implementierung

Verwendet Indikatorpuffer für drei Levels

Gauß-Filter mit 5-Balken-Fenster

Optimierte Neuberechnung nur bei neuen Balken

Unterstützt verschiedene Zeitrahmen

Der Indikator ist nützlich, um dynamische Unterstützungs-/Widerstandsebenen zu identifizieren und Preiskanäle auf dem Markt zu definieren.







