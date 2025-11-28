Brève description de l'indicateur "Canal gaussien dynamique

Objectif

L'indicateur construit des niveaux de support et de résistance dynamiques basés sur des données de prix lissées à l'aide d'un filtre gaussien.

Caractéristiques principales

Trois lignes : résistance (DRAW_LINE), médiane (DRAW_LINE), support (DRAW_LINE).

Algorithme : Applique le lissage gaussien aux prix les plus élevés et les plus bas. Recherche les extrema pour la période spécifiée Construit un canal basé sur les valeurs lissées.

Paramètres personnalisables : Période de calcul (InpPeriod) Couleurs et styles des lignes pour chaque niveau



Principe de fonctionnement

Initialisation: calcule les poids du filtre gaussien pour le lissage Lissage: applique le filtre aux prix les plus hauts et les plus bas. Définition des niveaux: Résistance = maximum du plus haut lissé de la période

Support = minimum du plus bas lissé de la période

Médiane = moyenne entre le support et la résistance

Caractéristiques de mise en œuvre

Utilise des tampons indicateurs pour trois niveaux

Filtre gaussien avec fenêtre de 5 barres

Recalcul optimisé des nouvelles barres uniquement

Prise en charge de différents horizons temporels

L'indicateur est utile pour identifier les niveaux de support/résistance dynamiques et définir les canaux de prix sur le marché.







