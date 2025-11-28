Rejoignez notre page de fans
Canal gaussien dynamique - indicateur pour MetaTrader 5
Brève description de l'indicateur "Canal gaussien dynamique
Objectif
L'indicateur construit des niveaux de support et de résistance dynamiques basés sur des données de prix lissées à l'aide d'un filtre gaussien.
Caractéristiques principales
Trois lignes: résistance (DRAW_LINE), médiane (DRAW_LINE), support (DRAW_LINE).
Algorithme:
Applique le lissage gaussien aux prix les plus élevés et les plus bas.
Recherche les extrema pour la période spécifiée
Construit un canal basé sur les valeurs lissées.
Paramètres personnalisables:
Période de calcul (InpPeriod)
Couleurs et styles des lignes pour chaque niveau
Principe de fonctionnement
Initialisation: calcule les poids du filtre gaussien pour le lissage
Lissage: applique le filtre aux prix les plus hauts et les plus bas.
Définition des niveaux:
Résistance = maximum du plus haut lissé de la période
Support = minimum du plus bas lissé de la période
Médiane = moyenne entre le support et la résistance
Caractéristiques de mise en œuvre
Utilise des tampons indicateurs pour trois niveaux
Filtre gaussien avec fenêtre de 5 barres
Recalcul optimisé des nouvelles barres uniquement
Prise en charge de différents horizons temporels
L'indicateur est utile pour identifier les niveaux de support/résistance dynamiques et définir les canaux de prix sur le marché.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/65370
