CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

Canal gaussien dynamique - indicateur pour MetaTrader 5

[Supprimé] | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
24
Note:
(5)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Brève description de l'indicateur "Canal gaussien dynamique

Objectif

L'indicateur construit des niveaux de support et de résistance dynamiques basés sur des données de prix lissées à l'aide d'un filtre gaussien.

Caractéristiques principales

  • Trois lignes: résistance (DRAW_LINE), médiane (DRAW_LINE), support (DRAW_LINE).

  • Algorithme:

    • Applique le lissage gaussien aux prix les plus élevés et les plus bas.

    • Recherche les extrema pour la période spécifiée

    • Construit un canal basé sur les valeurs lissées.

  • Paramètres personnalisables:

    • Période de calcul (InpPeriod)

    • Couleurs et styles des lignes pour chaque niveau

Principe de fonctionnement

  1. Initialisation: calcule les poids du filtre gaussien pour le lissage

  2. Lissage: applique le filtre aux prix les plus hauts et les plus bas.

  3. Définition des niveaux:

    • Résistance = maximum du plus haut lissé de la période

    • Support = minimum du plus bas lissé de la période

    • Médiane = moyenne entre le support et la résistance

Caractéristiques de mise en œuvre

  • Utilise des tampons indicateurs pour trois niveaux

  • Filtre gaussien avec fenêtre de 5 barres

  • Recalcul optimisé des nouvelles barres uniquement

  • Prise en charge de différents horizons temporels

L'indicateur est utile pour identifier les niveaux de support/résistance dynamiques et définir les canaux de prix sur le marché.


Écran 1

Écran 2

Écran 3

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/65370

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur LeManSignal Module de signaux de trading basé sur l'indicateur LeManSignal

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture des positions est l'apparition d'un point coloré de l'indicateur LeManSignal.

Module de signaux de trading basé sur l'indicateur BykovTrend Module de signaux de trading basé sur l'indicateur BykovTrend

Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture des positions est l'apparition de la flèche colorée de l'indicateur BykovTrend.

Positions Résumé Info par paires Positions Résumé Info par paires

Script permettant d'afficher des données actualisées sur les postes ouverts.

Tillson T3 Tillson T3

Tillson T3 with EMA calculations done without auxiliary indicator buffers.