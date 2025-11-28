당사 팬 페이지에 가입하십시오
"동적 가우스 채널" 인디케이터에 대한 간략한 설명
목적
가우스 필터를 사용하여 평활화된 가격 데이터를 기반으로 동적 지지 및 저항 수준을 구축하는 인디케이터입니다.
주요 특징
-
세 개의 선: 저항(DRAW_LINE), 중앙값(DRAW_LINE), 지지(DRAW_LINE).
-
알고리즘:
-
고가/저가에 가우시안 스무딩 적용
-
지정된 기간 동안 극값을 찾습니다.
-
평활화된 값을 기반으로 채널 구축
-
-
사용자 지정 가능한 매개변수:
-
계산 기간(InpPeriod)
-
각 레벨의 선 색상 및 스타일
-
작동 원리
-
초기화: 평활화를 위한 가우스 필터 가중치 계산
-
스무딩: 고가와 저가에 필터 적용
-
레벨의 정의:
-
저항 = 해당 기간의 최대 평활 최고가
-
지지 = 해당 기간 동안 평활화된 최소 저점
-
중앙값 = 지지와 저항 사이의 평균
-
구현 기능
-
세 가지 레벨에 인디케이터 버퍼 사용
-
5개의 막대 창이 있는 가우스 필터
-
새 막대에 대해서만 최적화된 재 계산
-
다양한 타임프레임 지원
이 인디케이터는 동적 지지/저항 수준을 식별하고 시장의 가격 채널을 정의하는 데 유용합니다.
