"동적 가우스 채널" 인디케이터에 대한 간략한 설명

목적

가우스 필터를 사용하여 평활화된 가격 데이터를 기반으로 동적 지지 및 저항 수준을 구축하는 인디케이터입니다.

주요 특징

세 개의 선 : 저항(DRAW_LINE), 중앙값(DRAW_LINE), 지지(DRAW_LINE).

알고리즘 : 고가/저가에 가우시안 스무딩 적용 지정된 기간 동안 극값을 찾습니다. 평활화된 값을 기반으로 채널 구축

사용자 지정 가능한 매개변수 : 계산 기간(InpPeriod) 각 레벨의 선 색상 및 스타일



작동 원리

초기화: 평활화를 위한 가우스 필터 가중치 계산 스무딩: 고가와 저가에 필터 적용 레벨의 정의: 저항 = 해당 기간의 최대 평활 최고가

지지 = 해당 기간 동안 평활화된 최소 저점

중앙값 = 지지와 저항 사이의 평균

구현 기능

세 가지 레벨에 인디케이터 버퍼 사용

5개의 막대 창이 있는 가우스 필터

새 막대에 대해서만 최적화된 재 계산

다양한 타임프레임 지원

이 인디케이터는 동적 지지/저항 수준을 식별하고 시장의 가격 채널을 정의하는 데 유용합니다.







