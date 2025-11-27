Participe de nossa página de fãs
Indicador de sinal RSI MA - indicador para MetaTrader 5
- 170
-
Um indicador de sinal simples e eficaz para o MetaTrader 5.
Esse indicador combina duas ferramentas clássicas, o RSI e a média móvel (MA), para identificar sinais de acompanhamento de tendências. Ele foi projetado como uma ferramenta visual limpa e sem desenhos, ideal para negociação manual ou como fonte de sinais para um Expert Advisor (EA).
EA (EA).
LÓGICA DE ESTRATÉGIA
O indicador desenha uma seta somente quando ambas as condições são atendidas:
Sinal de compra (seta azul):
1. o preço de fechamento está FORA da média móvel (confirmando uma tendência de alta).
2. o valor do RSI está acima do nível 50 (confirmando o momentum de alta).
Sinal de venda (seta vermelha):
1. o preço de fechamento é MENOR do que a média móvel (confirmando a tendência de baixa).
2. o valor do RSI é MENOR do que o nível 50 (confirmando o momentum de baixa).
RECURSOS
- Código limpo e comentado.
- Todos os parâmetros (período do RSI, período da MA) são totalmente personalizáveis nos dados de entrada.
- Usa buffers padrão do MT5 para sinais (ideal para uso com iCustom() em um EA).
Um indicador de sinal simples baseado no RSI e na média móvel. Traça setas de compra/venda quando o RSI está acima/abaixo de 50 e o preço está acima/abaixo da MA.
Um simples comentário.
Esse indicador cria um canal de preço dinâmico usando a suavização Gaussiana para determinar as linhas de suporte e resistência. Ele calcula os valores suavizados de preço alto e baixo para um determinado período, encontra seus extremos e exibe três linhas: resistência superior (máximo da alta suavizada), suporte inferior (mínimo da baixa suavizada) e a linha média entre elas, formando um canal de negociação adaptável.Informações resumidas de posições por pares
Script para exibir dados atualizados sobre posições abertas.