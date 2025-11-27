CodeBaseSeções
Indicadores

Indicador de sinal RSI MA - indicador para MetaTrader 5

Kemran Feitulov
Visualizações:
170
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um indicador de sinal simples e eficaz para o MetaTrader 5.

Esse indicador combina duas ferramentas clássicas, o RSI e a média móvel (MA), para identificar sinais de acompanhamento de tendências. Ele foi projetado como uma ferramenta visual limpa e sem desenhos, ideal para negociação manual ou como fonte de sinais para um Expert Advisor (EA).

EA (EA).

LÓGICA DE ESTRATÉGIA

O indicador desenha uma seta somente quando ambas as condições são atendidas:

Sinal de compra (seta azul):

1. o preço de fechamento está FORA da média móvel (confirmando uma tendência de alta).

2. o valor do RSI está acima do nível 50 (confirmando o momentum de alta).

Sinal de venda (seta vermelha):

1. o preço de fechamento é MENOR do que a média móvel (confirmando a tendência de baixa).

2. o valor do RSI é MENOR do que o nível 50 (confirmando o momentum de baixa).

RECURSOS

- Código limpo e comentado.

- Todos os parâmetros (período do RSI, período da MA) são totalmente personalizáveis nos dados de entrada.

- Usa buffers padrão do MT5 para sinais (ideal para uso com iCustom() em um EA).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/65365

