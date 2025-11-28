Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Dinamik Gauss Kanalı - MetaTrader 5 için gösterge

Yayınlandı:
"Dinamik Gauss Kanalı" göstergesinin kısa açıklaması

Amaç

Gösterge, Gauss filtresi kullanarak düzleştirilmiş fiyat verilerine dayalı dinamik destek ve direnç seviyeleri oluşturur.

Temel özellikler

  • Üç çizgi: direnç (DRAW_LINE), medyan (DRAW_LINE), destek (DRAW_LINE).

  • Algoritma:

    • Yüksek/düşük fiyatlara Gauss yumuşatma uygular

    • Belirtilen dönem için ekstremumları bulur

    • Düzleştirilmiş değerlere dayalı bir kanal oluşturur

  • Özelleştirilebilir parametreler:

    • Hesaplama dönemi (InpPeriod)

    • Her seviye için çizgi renkleri ve stilleri

Çalışma prensibi

  1. Başlatma: yumuşatma için Gauss filtre ağırlıklarını hesaplar

  2. Düzeltme: filtreyi yüksek ve düşük fiyatlara uygular

  3. Seviyelerin tanımı:

    • Direnç = dönem için düzeltilmiş en yüksek değerin maksimum değeri

    • Destek = dönem için düzeltilmiş en düşük seviyenin minimum değeri

    • Medyan = destek ve direnç arasındaki ortalama

Uygulama Özellikleri

  • Üç seviye için gösterge tamponları kullanır

  • 5 çubuk pencereli Gauss filtresi

  • Yalnızca yeni çubukların optimize edilmiş yeniden hesaplanması

  • Çeşitli zaman dilimlerini destekler

Gösterge, dinamik destek/direnç seviyelerini belirlemek ve piyasadaki fiyat kanallarını tanımlamak için kullanışlıdır.


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/65370

