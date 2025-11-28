Fan sayfamıza katılın
Dinamik Gauss Kanalı - MetaTrader 5 için gösterge
"Dinamik Gauss Kanalı" göstergesinin kısa açıklaması
Amaç
Gösterge, Gauss filtresi kullanarak düzleştirilmiş fiyat verilerine dayalı dinamik destek ve direnç seviyeleri oluşturur.
Temel özellikler
-
Üç çizgi: direnç (DRAW_LINE), medyan (DRAW_LINE), destek (DRAW_LINE).
-
Algoritma:
-
Yüksek/düşük fiyatlara Gauss yumuşatma uygular
-
Belirtilen dönem için ekstremumları bulur
-
Düzleştirilmiş değerlere dayalı bir kanal oluşturur
-
-
Özelleştirilebilir parametreler:
-
Hesaplama dönemi (InpPeriod)
-
Her seviye için çizgi renkleri ve stilleri
-
Çalışma prensibi
-
Başlatma: yumuşatma için Gauss filtre ağırlıklarını hesaplar
-
Düzeltme: filtreyi yüksek ve düşük fiyatlara uygular
-
Seviyelerin tanımı:
-
Direnç = dönem için düzeltilmiş en yüksek değerin maksimum değeri
-
Destek = dönem için düzeltilmiş en düşük seviyenin minimum değeri
-
Medyan = destek ve direnç arasındaki ortalama
-
Uygulama Özellikleri
-
Üç seviye için gösterge tamponları kullanır
-
5 çubuk pencereli Gauss filtresi
-
Yalnızca yeni çubukların optimize edilmiş yeniden hesaplanması
-
Çeşitli zaman dilimlerini destekler
Gösterge, dinamik destek/direnç seviyelerini belirlemek ve piyasadaki fiyat kanallarını tanımlamak için kullanışlıdır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/65370
