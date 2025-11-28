CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

Informações resumidas de posições por pares - script para MetaTrader 5

Sergey Porphiryev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
105
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O script agrega o total de lucros e swaps para cada par, o que é conveniente para contas de hedge e estratégias em que várias entradas são feitas com base em sinais.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/48663

Canal Gaussiano Dinâmico Canal Gaussiano Dinâmico

Esse indicador cria um canal de preço dinâmico usando a suavização Gaussiana para determinar as linhas de suporte e resistência. Ele calcula os valores suavizados de preço alto e baixo para um determinado período, encontra seus extremos e exibe três linhas: resistência superior (máximo da alta suavizada), suporte inferior (mínimo da baixa suavizada) e a linha média entre elas, formando um canal de negociação adaptável.

Indicador de sinal RSI MA Indicador de sinal RSI MA

Um indicador de sinal simples baseado no RSI e na média móvel. Desenha setas de compra/venda quando o RSI está acima/abaixo de 50 e o preço está acima/abaixo da MA.

Determine Broker's Daylight (DST) schedule Determine Broker's Daylight (DST) schedule

Script para determinar se sua corretora segue o horário de verão dos EUA, do Reino Unido ou da Austrália (DST).

Wick or Body High Low Wick or Body High Low

Procura por Wick ou Body baseado em High low em barras visíveis do gráfico