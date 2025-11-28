Esse indicador cria um canal de preço dinâmico usando a suavização Gaussiana para determinar as linhas de suporte e resistência. Ele calcula os valores suavizados de preço alto e baixo para um determinado período, encontra seus extremos e exibe três linhas: resistência superior (máximo da alta suavizada), suporte inferior (mínimo da baixa suavizada) e a linha média entre elas, formando um canal de negociação adaptável.

Um indicador de sinal simples baseado no RSI e na média móvel. Desenha setas de compra/venda quando o RSI está acima/abaixo de 50 e o preço está acima/abaixo da MA.