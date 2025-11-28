Participe de nossa página de fãs
Informações resumidas de posições por pares - script para MetaTrader 5
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/48663
Esse indicador cria um canal de preço dinâmico usando a suavização Gaussiana para determinar as linhas de suporte e resistência. Ele calcula os valores suavizados de preço alto e baixo para um determinado período, encontra seus extremos e exibe três linhas: resistência superior (máximo da alta suavizada), suporte inferior (mínimo da baixa suavizada) e a linha média entre elas, formando um canal de negociação adaptável.Indicador de sinal RSI MA
Um indicador de sinal simples baseado no RSI e na média móvel. Desenha setas de compra/venda quando o RSI está acima/abaixo de 50 e o preço está acima/abaixo da MA.
Script para determinar se sua corretora segue o horário de verão dos EUA, do Reino Unido ou da Austrália (DST).Wick or Body High Low
Procura por Wick ou Body baseado em High low em barras visíveis do gráfico