Um indicador de sinal simples e eficaz para o MetaTrader 5.





Esse indicador combina duas ferramentas clássicas, o RSI e uma média móvel (MA), para identificar sinais de acompanhamento de tendências. Ele foi projetado para ser uma ferramenta visual limpa e sem repintura, perfeita para operadores manuais ou como fonte de sinal para um

Expert Advisor (EA).













LÓGICA DA ESTRATÉGIA





O indicador traça uma seta somente quando ambas as condições são atendidas:





Sinal de compra (seta azul):

1. o preço de fechamento está ACIMA da média móvel (confirmando a tendência de alta).

2. o valor do RSI está ACIMA do nível 50 (confirmando o momentum de alta).





Sinal de venda (seta vermelha):

1. o preço de fechamento está ABAIXO da média móvel (confirmando a tendência de baixa).

2. o valor do RSI está ABAIXO do nível 50 (confirmando o momentum de baixa).





RECURSOS





- Código limpo e comentado.

- Todos os parâmetros (período do RSI, período da MA) são totalmente ajustáveis nas entradas.

- Usa buffers padrão do MT5 para sinais (ideal para uso com iCustom() em um EA).