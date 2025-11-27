Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RSI MA Signal Indicator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 148
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/65373
Um simples comentário.Slope Entry Points
Indicador baseado em média móvel de inclinação básica e nuvem ao redor. O indicador mostra dois tipos de sinais: pré-abertura - ponto e entrada - seta.
Um indicador de sinal simples baseado no RSI e na média móvel. Desenha setas de compra/venda quando o RSI está acima/abaixo de 50 e o preço está acima/abaixo da MA.Canal Gaussiano Dinâmico
Esse indicador cria um canal de preço dinâmico usando a suavização Gaussiana para determinar as linhas de suporte e resistência. Ele calcula os valores suavizados de preço alto e baixo para um determinado período, encontra seus extremos e exibe três linhas: resistência superior (máximo da alta suavizada), suporte inferior (mínimo da baixa suavizada) e a linha média entre elas, formando um canal de negociação adaptável.