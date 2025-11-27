CodeBaseSeções
RSI MA Signal Indicator - indicador para MetaTrader 5

Um indicador de sinal simples e eficaz para o MetaTrader 5.

Esse indicador combina duas ferramentas clássicas, o RSI e uma média móvel (MA), para identificar sinais de acompanhamento de tendências. Ele foi projetado para ser uma ferramenta visual limpa e sem repintura, perfeita para operadores manuais ou como fonte de sinal para um
Expert Advisor (EA).



LÓGICA DA ESTRATÉGIA

O indicador traça uma seta somente quando ambas as condições são atendidas:

Sinal de compra (seta azul):
1. o preço de fechamento está ACIMA da média móvel (confirmando a tendência de alta).
2. o valor do RSI está ACIMA do nível 50 (confirmando o momentum de alta).

Sinal de venda (seta vermelha):
1. o preço de fechamento está ABAIXO da média móvel (confirmando a tendência de baixa).
2. o valor do RSI está ABAIXO do nível 50 (confirmando o momentum de baixa).

RECURSOS

- Código limpo e comentado.
- Todos os parâmetros (período do RSI, período da MA) são totalmente ajustáveis nas entradas.
- Usa buffers padrão do MT5 para sinais (ideal para uso com iCustom() em um EA).

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/65373

