ダイナミック・ガウス・チャンネル」インジケータの簡単な説明

目的

このインディケータは、ガウシアンフィルタを使用して平滑化された価格デー タに基づき、動的な支持線と抵抗線を構築します。

主な機能

3本のライン ：レジスタンス（DRAW_LINE）、中央値（DRAW_LINE）、サポート（DRAW_LINE）。

アルゴリズム 高値・安値にガウス・スムージングを適用。 指定された期間の極値を見つける。 平滑化された値に基づいてチャネルを構築。

カスタマイズ可能なパラメータ 計算期間 (InpPeriod) 各レベルの線の色とスタイル



動作原理

初期化: 平滑化のためのガウシアンフィルターの重みを計算します。 スムージング: 高値と安値にフィルターを適用します。 レベルの定義 レジスタンス＝その期間のスムージングされた高値の最大値

支持線 = 期間中の平滑化された安値の最小値

中央値 = サポートとレジスタンスの平均値

実装機能

3つのレベルのインジケータ・バッファを使用

5バーウィンドウのガウシアンフィルター

新しいバーのみの再計算を最適化

様々なタイムフレームに対応

このインジケータは、動的な支持線/抵抗線を識別し、市場における価格チャネルを定義するのに便利です。







