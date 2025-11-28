私たちのファンページに参加してください
ダイナミック・ガウス・チャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 21
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
ダイナミック・ガウス・チャンネル」インジケータの簡単な説明
目的
このインディケータは、ガウシアンフィルタを使用して平滑化された価格デー タに基づき、動的な支持線と抵抗線を構築します。
主な機能
-
3本のライン：レジスタンス（DRAW_LINE）、中央値（DRAW_LINE）、サポート（DRAW_LINE）。
-
アルゴリズム
-
高値・安値にガウス・スムージングを適用。
-
指定された期間の極値を見つける。
-
平滑化された値に基づいてチャネルを構築。
-
-
カスタマイズ可能なパラメータ
-
計算期間 (InpPeriod)
-
各レベルの線の色とスタイル
-
動作原理
-
初期化: 平滑化のためのガウシアンフィルターの重みを計算します。
-
スムージング: 高値と安値にフィルターを適用します。
-
レベルの定義
-
レジスタンス＝その期間のスムージングされた高値の最大値
-
支持線 = 期間中の平滑化された安値の最小値
-
中央値 = サポートとレジスタンスの平均値
-
実装機能
-
3つのレベルのインジケータ・バッファを使用
-
5バーウィンドウのガウシアンフィルター
-
新しいバーのみの再計算を最適化
-
様々なタイムフレームに対応
このインジケータは、動的な支持線/抵抗線を識別し、市場における価格チャネルを定義するのに便利です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/65370
