ダイナミック・ガウス・チャンネル」インジケータの簡単な説明

目的

このインディケータは、ガウシアンフィルタを使用して平滑化された価格デー タに基づき、動的な支持線と抵抗線を構築します。

主な機能

  • 3本のライン：レジスタンス（DRAW_LINE）、中央値（DRAW_LINE）、サポート（DRAW_LINE）。

  • アルゴリズム

    • 高値・安値にガウス・スムージングを適用。

    • 指定された期間の極値を見つける。

    • 平滑化された値に基づいてチャネルを構築。

  • カスタマイズ可能なパラメータ

    • 計算期間 (InpPeriod)

    • 各レベルの線の色とスタイル

動作原理

  1. 初期化: 平滑化のためのガウシアンフィルターの重みを計算します。

  2. スムージング: 高値と安値にフィルターを適用します。

  3. レベルの定義

    • レジスタンス＝その期間のスムージングされた高値の最大値

    • 支持線 = 期間中の平滑化された安値の最小値

    • 中央値 = サポートとレジスタンスの平均値

実装機能

  • 3つのレベルのインジケータ・バッファを使用

  • 5バーウィンドウのガウシアンフィルター

  • 新しいバーのみの再計算を最適化

  • 様々なタイムフレームに対応

このインジケータは、動的な支持線/抵抗線を識別し、市場における価格チャネルを定義するのに便利です。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/65370

