指标

动态高斯通道 - MetaTrader 5脚本

动态高斯通道 "指标简介

指标目的

该指标使用高斯滤波器根据平滑价格数据建立动态支撑位和阻力位。

主要特征

  • 三条线：阻力线 (DRAW_LINE)、中线 (DRAW_LINE)、支撑线 (DRAW_LINE)。

  • 算法

    • 对高/低价格应用高斯平滑法

    • 查找指定时间段内的极值

    • 根据平滑值建立通道

  • 可定制参数

    • 计算周期 (InpPeriod)

    • 每个级别的线条颜色和样式

工作原理

  1. 初始化：计算用于平滑的高斯滤波器权重

  2. 平滑：对高价和低价应用滤波器

  3. 水平定义

    • 阻力位 = 期间平滑最高价的最大值

    • 支撑位 = 期间平滑低点的最小值

    • 中值 = 支撑位和阻力位之间的平均值

实施特点

  • 使用三个级别的指标缓冲区

  • 高斯滤波器，窗口为 5 条

  • 仅对新条形图进行优化重新计算

  • 支持各种时间框架

该指标可用于识别市场中的动态支撑/阻力位并定义价格通道。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/65370

