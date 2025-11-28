请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
动态高斯通道 "指标简介
指标目的
该指标使用高斯滤波器根据平滑价格数据建立动态支撑位和阻力位。
主要特征
-
三条线：阻力线 (DRAW_LINE)、中线 (DRAW_LINE)、支撑线 (DRAW_LINE)。
-
算法：
-
对高/低价格应用高斯平滑法
-
查找指定时间段内的极值
-
根据平滑值建立通道
-
-
可定制参数：
-
计算周期 (InpPeriod)
-
每个级别的线条颜色和样式
-
工作原理
-
初始化：计算用于平滑的高斯滤波器权重
-
平滑：对高价和低价应用滤波器
-
水平定义：
-
阻力位 = 期间平滑最高价的最大值
-
支撑位 = 期间平滑低点的最小值
-
中值 = 支撑位和阻力位之间的平均值
-
实施特点
-
使用三个级别的指标缓冲区
-
高斯滤波器，窗口为 5 条
-
仅对新条形图进行优化重新计算
-
支持各种时间框架
该指标可用于识别市场中的动态支撑/阻力位并定义价格通道。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/65370
