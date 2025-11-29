Participe de nossa página de fãs
Script para determinar se a sua corretora segue o horário de verão dos EUA, do Reino Unido ou da Austrália (DST).
O script examina as barras do gráfico H1 do gráfico atual nas datas previstas para as mudanças de luz do dia e, comparando as mudanças nos horários do servidor (barra) nessas barras, é possível determinar o horário de verão de sua corretora.
O algoritmo é simples e rápido. Além disso, ele funciona corretamente no testador de estratégias porque não depende da reação do preço aos eventos do calendário econômico (como outros algoritmos).
Programação DST_AU:
- o dst do servidor começa no primeiro domingo de outubro (+1) e termina no primeiro domingo de abril (-1)
- Fonte: https: //www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney
Programação DST_UK:
- o dst do servidor começa no último domingo de março (+1) e termina no último domingo de outubro (-1)
- fonte: https: //www.timeanddate.com/time/change/uk/london
Programação DST_US:
- o dst do servidor começa no segundo domingo de março (+1) e termina no primeiro domingo de novembro (-1)
- fonte: https: //www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york
Programação DST_NONE:
- o servidor não adianta seu relógio durante o verão.
Exemplo de resultados após a execução do script em diferentes corretoras de câmbio:
/*
Server : Exness-MT5Trial
Time : 2024.03.13 12:25:13
Offset : GMT+0
DST_NONE
*/
outra corretora:
/*
Server : OctaFX-Demo
Time : 2024.03.14 00:27:05
Offset : GMT+2
DST_UK : o servidor dst começa no último domingo de março (+1) e termina no último domingo de outubro (-1)
*/
um terceiro corretor:
/*
Server : ICMarketsSC-Demo
Time : 2024.03.14 01:42:54
Offset : GMT+3
DST_US : server dst begins on the second Sunday of March (+1) and ends on the first Sunday of November (-1)
*/
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48650
