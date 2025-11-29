CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

Determine Broker's Daylight (DST) schedule - script para MetaTrader 5

amrali | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
88
Avaliação:
(13)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Script para determinar se a sua corretora segue o horário de verão dos EUA, do Reino Unido ou da Austrália (DST).

O script examina as barras do gráfico H1 do gráfico atual nas datas previstas para as mudanças de luz do dia e, comparando as mudanças nos horários do servidor (barra) nessas barras, é possível determinar o horário de verão de sua corretora.

O algoritmo é simples e rápido. Além disso, ele funciona corretamente no testador de estratégias porque não depende da reação do preço aos eventos do calendário econômico (como outros algoritmos).

Programação DST_AU:


Programação DST_UK:


Programação DST_US:


Programação DST_NONE:

  • o servidor não adianta seu relógio durante o verão.


Exemplo de resultados após a execução do script em diferentes corretoras de câmbio:

/*
 Server : Exness-MT5Trial
 Time : 2024.03.13 12:25:13
 Offset : GMT+0
 DST_NONE
*/

outra corretora:

/*
 Server : OctaFX-Demo
 Time : 2024.03.14 00:27:05
 Offset : GMT+2
 DST_UK : o servidor dst começa no último domingo de março (+1) e termina no último domingo de outubro (-1)
*/

um terceiro corretor:

/*
 Server : ICMarketsSC-Demo
 Time : 2024.03.14 01:42:54
 Offset : GMT+3
 DST_US : server dst begins on the second Sunday of March (+1) and ends on the first Sunday of November (-1)
*/




    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48650

    Informações resumidas de posições por pares Informações resumidas de posições por pares

    Script para exibir dados atualizados sobre posições abertas.

    Canal Gaussiano Dinâmico Canal Gaussiano Dinâmico

    Esse indicador cria um canal de preço dinâmico usando a suavização Gaussiana para determinar as linhas de suporte e resistência. Ele calcula os valores suavizados de preço alto e baixo para um determinado período, encontra seus extremos e exibe três linhas: resistência superior (máximo da alta suavizada), suporte inferior (mínimo da baixa suavizada) e a linha média entre elas, formando um canal de negociação adaptável.

    Wick or Body High Low Wick or Body High Low

    Procura por Wick ou Body baseado em High low em barras visíveis do gráfico

    PACF_ACF PACF_ACF

    O script calcula a autocorrelação e as funções de autocorrelação parcial e as exibe em um gráfico