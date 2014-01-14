CodeBaseSeções
Indicadores

Canal Verdadeiro SHI(NB-channel) - indicador para MetaTrader 5

Shurka & Kevin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
4720
Avaliação:
(41)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Autor Real:

Shurka & Kevin

SHI_Channel_true mostra automaticamente o movimento de canais dinâmicos de Barishpolts num gráfico.

A idéia principal é que o indicador encontre o fractal mais próximo do histórico, olha para o segundo e traça uma linha entre eles. No lado oposto da linha paralela é desenhada uma linha ao longo do fractal máximo. A linha média é feita entre estas duas linhas.

Parâmetros (valor padrão do parâmetro é mostrado entre parênteses):
BarsForFract(0) - tamanho do "ombro" do fractal.

Um fractal padrão consiste em 5 barras: ponto extremo e duas barras (alavancagem é igual a 2) em cada lado. A alavancagem pode ser aumentada para mais impacto. No caso de parâmetro ser igual a 0, o tamanho de alavancagem depende período de tempo do gráfico e será definido automaticamente pelo programa.

O indicador funciona com todos os pares de moedas e prazos que começam a partir da М1. O indicador tem duas variantes. Em NB_SHI_Channel_true, as três linhas que formam o canal são também colocados nos buffers do indicador para possível acesso a esses dados para um Expert Advisors.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 13.10.2006.

Canal Verdadeiro SHI(NB-channel)


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/484

