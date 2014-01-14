Participe de nossa página de fãs
Canal Verdadeiro SHI(NB-channel) - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 4720
Autor Real:
Shurka & Kevin
SHI_Channel_true mostra automaticamente o movimento de canais dinâmicos de Barishpolts num gráfico.
A idéia principal é que o indicador encontre o fractal mais próximo do histórico, olha para o segundo e traça uma linha entre eles. No lado oposto da linha paralela é desenhada uma linha ao longo do fractal máximo. A linha média é feita entre estas duas linhas.
Parâmetros (valor padrão do parâmetro é mostrado entre parênteses):
BarsForFract(0) - tamanho do "ombro" do fractal.
Um fractal padrão consiste em 5 barras: ponto extremo e duas barras (alavancagem é igual a 2) em cada lado. A alavancagem pode ser aumentada para mais impacto. No caso de parâmetro ser igual a 0, o tamanho de alavancagem depende período de tempo do gráfico e será definido automaticamente pelo programa.
O indicador funciona com todos os pares de moedas e prazos que começam a partir da М1. O indicador tem duas variantes. Em NB_SHI_Channel_true, as três linhas que formam o canal são também colocados nos buffers do indicador para possível acesso a esses dados para um Expert Advisors.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 13.10.2006.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/484
