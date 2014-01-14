3Parabolic System

Este indicador gera sinais para a realização de negócios utilizando alertas e pontos coloridos no gráfico.

Este indicador compara os sinais de três versões do indicador Parabolic SAR. As versões são definidos em diferentes timeframe do gráfico: júnior, médio e sênior.

Prazos sênior e médio procuram sinais de tendência do indicador Parabolic SAR, enquanto o prazo Júnior procura por sinais de inversão da tendência.

Por exemplo, quando as parabólicas sênior e médio estão caminhando para cima, com seus sinais sendo plotadas a baixo do preço corrente e a parabólica no padrão júnior mudou sua posição "acima do preço" para "abaixo do preço", um sinal de compra é gerado. Um sinal de venda é gerado da mesma forma.

Parâmetros de entrada do indicador: