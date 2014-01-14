CodeBaseSeções
Indicadores

3Parabolic System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3057
(18)
Este indicador gera sinais para a realização de negócios utilizando alertas e pontos coloridos no gráfico.

Este indicador compara os sinais de três versões do indicador Parabolic SAR. As versões são definidos em diferentes timeframe do gráfico: júnior, médio e sênior.

Prazos sênior e médio procuram sinais de tendência do indicador Parabolic SAR, enquanto o prazo Júnior procura por sinais de inversão da tendência.

Por exemplo, quando as parabólicas sênior e médio estão caminhando para cima, com seus sinais sendo plotadas a baixo do preço corrente e a parabólica no padrão júnior mudou sua posição "acima do preço" para "abaixo do preço", um sinal de compra é gerado. Um sinal de venda é gerado da mesma forma.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de Entrada do Indicador           |
//+----------------------------------------------+
input uint AlertCount=0;                           // Número de alertas apresentados
input uint SignalBar=1;                            // Sinal do índice da barra, 0 é a barra atual
//---- Timeframe Atual (Júnior)  - parâmetro do indicador iSAR 
input double Junior_Step=0.02;                     // Passo Junior iSAR
input double Junior_Maximum=0.2;                   // Máxima Junior iSAR
//---- Timeframe Médio - parâmetro do indicador iSAR
input ENUM_TIMEFRAMES Middle_TimeFrame=PERIOD_H1;  // Período do Gráfico para a Média iSAR
input double Middle_Step=0.02;                     // Passo Média iSAR
input double Middle_Maximum=0.2;                   // Máxima Média iSAR 
//---- Timeframe Sênior  - parâmetro do indicador iSAR
input ENUM_TIMEFRAMES Senior_TimeFrame=PERIOD_H12; //  Período do Gráfico para a Sênior iSAR
input double Senior_Step=0.02;                     // Passo Sênior iSAR
input double Senior_Maximum=0.2;                   // Máxima Sênior iSAR

3Parabolic System

Fisher Cyber Cycle Fisher Cyber Cycle

Fisher Cyber Cycle é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado de Cyber Cycle utilizando a Transformação Inversa de Fischer.

Color Parabolic Color Parabolic

Ergonomic Parabolic SAR. O indicador em si tem duas cores e adiciona grandes pontos coloridos que aparecem durante cada inversão da tendência.

CG Oscillator CG Oscillator

CG Oscillator gera sinais de compra e venda basicamente no cruzamento das linhas.

Mikahekin Mikahekin

Mikahekin pode ser chamado de um bloco analítico completo ao invés de apenas um indicador. A cor das barras mostra o sentido da tendência e sua altura indica aforça da tendência. As cores Azul e magenta são pontos que mostram níveis de stop móvel (trailing stop) para posições compradas e vendidas respectivamente.