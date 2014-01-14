Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
3Parabolic System - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3057
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador gera sinais para a realização de negócios utilizando alertas e pontos coloridos no gráfico.
Este indicador compara os sinais de três versões do indicador Parabolic SAR. As versões são definidos em diferentes timeframe do gráfico: júnior, médio e sênior.
Prazos sênior e médio procuram sinais de tendência do indicador Parabolic SAR, enquanto o prazo Júnior procura por sinais de inversão da tendência.
Por exemplo, quando as parabólicas sênior e médio estão caminhando para cima, com seus sinais sendo plotadas a baixo do preço corrente e a parabólica no padrão júnior mudou sua posição "acima do preço" para "abaixo do preço", um sinal de compra é gerado. Um sinal de venda é gerado da mesma forma.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de Entrada do Indicador | //+----------------------------------------------+ input uint AlertCount=0; // Número de alertas apresentados input uint SignalBar=1; // Sinal do índice da barra, 0 é a barra atual //---- Timeframe Atual (Júnior) - parâmetro do indicador iSAR input double Junior_Step=0.02; // Passo Junior iSAR input double Junior_Maximum=0.2; // Máxima Junior iSAR //---- Timeframe Médio - parâmetro do indicador iSAR input ENUM_TIMEFRAMES Middle_TimeFrame=PERIOD_H1; // Período do Gráfico para a Média iSAR input double Middle_Step=0.02; // Passo Média iSAR input double Middle_Maximum=0.2; // Máxima Média iSAR //---- Timeframe Sênior - parâmetro do indicador iSAR input ENUM_TIMEFRAMES Senior_TimeFrame=PERIOD_H12; // Período do Gráfico para a Sênior iSAR input double Senior_Step=0.02; // Passo Sênior iSAR input double Senior_Maximum=0.2; // Máxima Sênior iSAR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/554
Fisher Cyber Cycle é um oscilador que modifica os valores do indicador personalizado de Cyber Cycle utilizando a Transformação Inversa de Fischer.Color Parabolic
Ergonomic Parabolic SAR. O indicador em si tem duas cores e adiciona grandes pontos coloridos que aparecem durante cada inversão da tendência.
CG Oscillator gera sinais de compra e venda basicamente no cruzamento das linhas.Mikahekin
Mikahekin pode ser chamado de um bloco analítico completo ao invés de apenas um indicador. A cor das barras mostra o sentido da tendência e sua altura indica aforça da tendência. As cores Azul e magenta são pontos que mostram níveis de stop móvel (trailing stop) para posições compradas e vendidas respectivamente.