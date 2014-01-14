CodeBaseSeções
Indicadores

PowerTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3386
(18)
SVS

O indicador PowerTrend determina a força e direção da tendência.

A localização do histograma em uma barra atual em relação ao valor zero está determinado a direção da tendência do mercado atual. Cores das barras do histograma indicam a força da tendência. Presença da cor preta informa que a tendência é muito fraca ou está ausente. A cor vermelha significa que uma nova tendência está surgindo. A cor azul da barra de histograma mostra uma tendência moderada e os pontos de cor verde mostram o histórico de fortes tendências realizadas.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.08.2007.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/508

