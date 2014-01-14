Participe de nossa página de fãs
SymmetricDarvasBoxes - indicador para MetaTrader 5
O indicador Darvas Box Padrão não é simétrico. A lógica de seu cálculo é organizada de modo que a geração das fronteiras do canal superior e inferior é realizada com o uso de algoritmos anti-simétricos.
Este fato é bastante aceitável quando se analisa mudanças de preços das ações, mas se analisarmos no mercado Forex, esse método não é nada natural. Na versão padrão do indicador o período de cálculo do indicador é fixado e igual a cinco, que impõe fortes limitações para aplicar o Darvas Box. Considerando-se essa lógica, foi feita uma tentativa para melhorar este indicador, fazendo a lógica de cálculo completamente simétrica e organizando o acesso ao período de geração do canal.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/499
