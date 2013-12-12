请观看如何免费下载自动交易
ATR 通道 - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
4224
Luis Guilherme Damiani
ATR 通道创建价格走势通道，基于 ATR (平均真实范围) 技术指标。该指标清楚地表明趋势的加速及减速的时刻，以及超买和超卖区域与平均真实范围的角度。
该指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。
- SMA - 简单移动平均;
- EMA - 指数移动平均;
- SMMA - 平滑移动平均;
- LWMA - 线性加权移动平均;
- JJMA - JMA 自适应平均;
- JurX - 超线性平滑;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 多指数平滑;
- VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法
应当注意的是，Phase 参数对不同的平滑算法具有完全不同的含义。
- 对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。
- 对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;
- 对于 VIDYA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 EMA 周期;
- 对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，提升功率的比值也等于 2。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 08.08.2006.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/494
