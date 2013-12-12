代码库部分
ATR 通道 - MetaTrader 5脚本

Luis Guilherme Damiani
Nikolay Kositsin
4224
(24)
atr_channels.mq5 (20.56 KB) 预览
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
真实作者:

ATR 通道创建价格走势通道，基于 ATR (平均真实范围) 技术指标。该指标清楚地表明趋势的加速及减速的时刻，以及超买和超卖区域与平均真实范围的角度。

该指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。

  1. SMA - 简单移动平均;
  2. EMA - 指数移动平均;
  3. SMMA - 平滑移动平均;
  4. LWMA - 线性加权移动平均;
  5. JJMA - JMA 自适应平均;
  6. JurX - 超线性平滑;
  7. ParMA - 抛物线平滑;
  8. T3 - Tillson 多指数平滑;
  9. VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
  10. AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应当注意的是，Phase 参数对不同的平滑算法具有完全不同的含义。

  • 对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。
  • 对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;
  • 对于 VIDYA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 EMA 周期;
  • 对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，提升功率的比值也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 08.08.2006.

ATR_Channels 指标

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/494

