ATRチャンネル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Nikolay Kositsin
- 1722
実際の著者
Luis Guilherme Damiani
ATRチャンネルはATR (Average True Range)テクニカル指標を考慮して価格の動きのチャンネルを作成します。インディケータが明らかにトレンド加速と位相差モーメントを示し、また、トゥルーレンジの観点から買われ過ぎと売られ過ぎの領域を示します。
ここで提示されたインディケータのバリアントは、10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができます。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - JMA適応平均
- JurX - ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。
- JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。
- それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率です。
- VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。
- AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年8月8日にコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/494
