ATR 채널 - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 101
-
실제 저자:
루이스 길레르메 다미아니
ATR 채널 지표는 기술 지표 ATR(평균 실제 범위) 을 고려하여 가격 이동 채널을 구축합니다.
이 지표는 평균 실제 범위 측면에서 과매수 및 과매도 영역뿐만 아니라 추세의 가속 및 감속 순간을 명확하게 보여줍니다.
이 인디케이터의 변형을 사용하면 10가지 가능한 변형 중에서 평균선인 이동평균의 평균 알고리즘을 선택할 수 있습니다:
- SMA - 단순 이동 평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
위상 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 완전히 다른 의미를 가진다는 사실에 주목해야 합니다.
- JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다;
- T3의 경우, 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값입니다;
- VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다;
- AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본값인 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 코드 베이스 08.08.2006에 게시되었습니다.
그림 1. ATR_Channels 지표
