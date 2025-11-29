CodeBaseSeções
Indicadores

Wick or Body High Low - indicador para MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
125
Avaliação:
(10)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Pesquisas por Wick ou Body based High low em barras visíveis do gráfico

Exemplo de alta baseada em pavio

Exemplo de alta com base no corpo




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48612

