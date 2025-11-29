Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Wick or Body High Low - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 125
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
Pesquisas por Wick ou Body based High low em barras visíveis do gráfico
Exemplo de alta baseada em pavio
Exemplo de alta com base no corpo
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48612
