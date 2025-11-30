Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
PACF_ACF - script para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 106
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O script calcula as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial e as exibe em um gráfico.
Um breve comentário sobre os parâmetros de entrada:
- input int N =100; // aqui especificamos a janela de dados para o cálculo (o script conta facilmente 100.000 barras ou mais)
- input int K =16; // número de defasagens, por necessidades práticas raramente contamos mais de 40 (o script conta facilmente até 500).
- input int start_pos=0; // deslocamento da janela de dados, zero significa que data(N) é contado a partir da barra carregada mais recentemente.
- input int duration=10; // duração da exibição do gráfico em segundos
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/48572
Wick or Body High Low
Procura por Wick ou Body baseado em High low em barras visíveis do gráficoDetermine Broker's Daylight (DST) schedule
Script para determinar se sua corretora segue o horário de verão dos EUA, do Reino Unido ou da Austrália (DST).
Intraday Currencies Performance
Um observatório simples de moedas individuais.Negociador ONNX
Um exemplo de um bot com um modelo de aprendizado de máquina incorporado que é treinado em python e salvo no formato ONNX.