CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

PACF_ACF - script para MetaTrader 5

Evgeniy Chernish | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
106
Avaliação:
(6)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O script calcula as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial e as exibe em um gráfico.

Um breve comentário sobre os parâmetros de entrada:

  • input int N =100; // aqui especificamos a janela de dados para o cálculo (o script conta facilmente 100.000 barras ou mais)
  • input int K =16; // número de defasagens, por necessidades práticas raramente contamos mais de 40 (o script conta facilmente até 500).
  • input int start_pos=0; // deslocamento da janela de dados, zero significa que data(N) é contado a partir da barra carregada mais recentemente.
  • input int duration=10; // duração da exibição do gráfico em segundos

    Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/48572

    Wick or Body High Low Wick or Body High Low

    Procura por Wick ou Body baseado em High low em barras visíveis do gráfico

    Determine Broker's Daylight (DST) schedule Determine Broker's Daylight (DST) schedule

    Script para determinar se sua corretora segue o horário de verão dos EUA, do Reino Unido ou da Austrália (DST).

    Intraday Currencies Performance Intraday Currencies Performance

    Um observatório simples de moedas individuais.

    Negociador ONNX Negociador ONNX

    Um exemplo de um bot com um modelo de aprendizado de máquina incorporado que é treinado em python e salvo no formato ONNX.