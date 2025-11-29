Brokerinizin ABD, İngiltere veya AU gün ışığı (DST) programını takip edip etmediğini belirlemek için komut dosyası.

Komut dosyası, gün ışığı değişiklikleri için beklenen tarihlerde mevcut grafiğin H1 grafik çubuklarını tarar ve bu çubuklardaki sunucu (çubuk) zamanlarındaki değişiklikleri karşılaştırarak, aracınızın DST programı belirlenebilir.

Algoritma basit ve hızlıdır. Ek olarak, strateji test cihazında düzgün çalışır çünkü ekonomik takvim olaylarına (diğer algolar gibi) fiyat tepkisine bağlı değildir.

DST_AU programı:

dst sunucusu Ekim ayının ilk Pazar günü başlar (+1) ve Nisan ayının ilk Pazar günü sona erer (-1)

kaynak: https: //www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney





DST_UK programı:

dst sunucusu Mart ayının son Pazar günü başlar (+1) ve Ekim ayının son Pazar günü sona erer (-1)

kaynak: https: //www.timeanddate.com/time/change/uk/london





DST_US programı:

dst sunucusu Mart ayının ikinci Pazar günü başlar (+1) ve Kasım ayının ilk Pazar günü sona erer (-1)

kaynak: https: //www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york





DST_NONE programı:

sunucu yaz boyunca saatini ileri almaz.





Komut dosyasını farklı Fx brokerlerinde çalıştırdıktan sonra örnek çıktılar:

başka bir broker:

üçüncü bir broker:











