Komut dosyaları

Determine Broker's Daylight (DST) schedule - MetaTrader 5 için komut dosyası

Brokerinizin ABD, İngiltere veya AU gün ışığı (DST) programını takip edip etmediğini belirlemek için komut dosyası.

Komut dosyası, gün ışığı değişiklikleri için beklenen tarihlerde mevcut grafiğin H1 grafik çubuklarını tarar ve bu çubuklardaki sunucu (çubuk) zamanlarındaki değişiklikleri karşılaştırarak, aracınızın DST programı belirlenebilir.

Algoritma basit ve hızlıdır. Ek olarak, strateji test cihazında düzgün çalışır çünkü ekonomik takvim olaylarına (diğer algolar gibi) fiyat tepkisine bağlı değildir.

DST_AU programı:


DST_UK programı:


DST_US programı:


DST_NONE programı:

  • sunucu yaz boyunca saatini ileri almaz.


Komut dosyasını farklı Fx brokerlerinde çalıştırdıktan sonra örnek çıktılar:

/*
 Server : Exness-MT5Trial
 Time : 2024.03.13 12:25:13
 Offset : GMT+0
 DST_NONE
*/

başka bir broker:

/*
 Sunucu : OctaFX-Demo
 Saat : 2024.03.14 00:27:05
 Ofset : GMT+2
 DST_UK : sunucu dst Mart ayının son Pazar günü başlar (+1) ve Ekim ayının son Pazar günü biter (-1)
*/

üçüncü bir broker:

/*
 Sunucu : ICMarketsSC-Demo
 Saat : 2024.03.14 01:42:54
 Ofset : GMT+3
 DST_US : sunucu dst Mart ayının ikinci Pazar günü başlar (+1) ve Kasım ayının ilk Pazar günü biter (-1)
*/




