Script permettant de déterminer si votre courtier suit l'horaire de la lumière du jour (DST) des États-Unis, du Royaume-Uni ou de l'Australie.

Le script analyse les barres du graphique H1 du graphique actuel aux dates prévues pour les changements de jour, et en comparant les changements dans les heures du serveur (barre) à ces barres, l'horaire de l'heure d'été de votre courtier peut être déterminé.

L'algorithme est simple et rapide. En outre, il fonctionne correctement dans le testeur de stratégie car il ne dépend pas de la réaction des prix aux événements du calendrier économique (comme d'autres algos).

Calendrier DST_AU :

l'heure d'été du serveur commence le premier dimanche d'octobre (+1) et se termine le premier dimanche d'avril (-1).

source : https://www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney





Horaire DST_UK :

l'heure d'été du serveur commence le dernier dimanche de mars (+1) et se termine le dernier dimanche d'octobre (-1)

source : https://www.timeanddate.com/time/change/uk/london





Horaire DST_US :

l'heure d'été du serveur commence le deuxième dimanche de mars (+1) et se termine le premier dimanche de novembre (-1)

source : https://www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york





DST_NONE schedule :

le serveur n'avance pas son horloge pendant l'été.





Exemples de résultats après l'exécution du script sur différents courtiers de change :

un autre courtier :

un troisième courtier :











