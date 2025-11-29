Script per determinare se il vostro broker segue l'orario di luce diurna (DST) degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Unione Europea.

Lo script analizza le barre del grafico H1 del grafico corrente alle date previste per il cambio di luce diurna e, confrontando le variazioni degli orari dei server (barre) in queste barre, è possibile determinare l'orario DST del broker.

L'algoritmo è semplice e veloce. Inoltre, funziona correttamente nel tester della strategia perché non dipende dalla reazione dei prezzi agli eventi del calendario economico (come altri algoritmi).

Orario DST_AU:

il server dst inizia la prima domenica di ottobre (+1) e termina la prima domenica di aprile (-1).

fonte: https: //www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney





Orario DST_UK:

Il server dst inizia l'ultima domenica di marzo (+1) e termina l'ultima domenica di ottobre (-1).

fonte: https: //www.timeanddate.com/time/change/uk/london





Orario DST_US:

Il server dst inizia la seconda domenica di marzo (+1) e termina la prima domenica di novembre (-1).

fonte: https: //www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york





Orario DST_NONE:

il server non anticipa l'orologio durante l'estate.





Esempi di output dopo aver eseguito lo script su diversi broker Fx:

un altro broker:

un terzo broker:











