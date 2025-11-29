CodeBaseSezioni
Determine Broker's Daylight (DST) schedule - script per MetaTrader 5

Script per determinare se il vostro broker segue l'orario di luce diurna (DST) degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Unione Europea.

Lo script analizza le barre del grafico H1 del grafico corrente alle date previste per il cambio di luce diurna e, confrontando le variazioni degli orari dei server (barre) in queste barre, è possibile determinare l'orario DST del broker.

L'algoritmo è semplice e veloce. Inoltre, funziona correttamente nel tester della strategia perché non dipende dalla reazione dei prezzi agli eventi del calendario economico (come altri algoritmi).

Orario DST_AU:


Orario DST_UK:


Orario DST_US:


Orario DST_NONE:

  • il server non anticipa l'orologio durante l'estate.


Esempi di output dopo aver eseguito lo script su diversi broker Fx:

/*
 Server : Exness-MT5Trial
 Time : 2024.03.13 12:25:13
 Offset : GMT+0
 DST_NONE
*/

un altro broker:

/*
 Server : OctaFX-Demo
 Time : 2024.03.14 00:27:05
 Offset : GMT+2
 DST_UK : il server dst inizia l'ultima domenica di marzo (+1) e finisce l'ultima domenica di ottobre (-1)
*/

un terzo broker:

/*
 Server : ICMarketsSC-Demo
 Time : 2024.03.14 01:42:54
 Offset : GMT+3
 DST_US : il server dst inizia la seconda domenica di marzo (+1) e termina la prima domenica di novembre (-1)
*/




    Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48650

