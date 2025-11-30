거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 스크립트는 자동 상관 관계 및 부분 자동 상관 관계 함수를 계산하여 그래프에 표시합니다.
입력 매개변수에 대한 간단한 설명입니다:
- input int N =100; // 여기서는 계산을 위한 데이터 창을 지정합니다(스크립트는 100,000개 이상의 바를 쉽게 계산합니다).
- 입력 int K =16; // 실제적으로 40을 초과하는 지연 횟수는 거의 없습니다(스크립트는 최대 500까지 쉽게 계산합니다).
- input int start_pos=0; // 데이터 창 오프셋, 0은 가장 최근에 로드된 바부터 데이터(N)가 카운트됨을 의미합니다.
- 입력 int duration=10; // 차트 표시 기간(초)
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/48572
