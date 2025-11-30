CodeBaseKategorien
Skripte

PACF_ACF - Skript für den MetaTrader 5

Evgeniy Chernish
Veröffentlicht:
PACF_ACF.mq5 (12.62 KB) ansehen
Das Skript berechnet die Autokorrelations- und partiellen Autokorrelationsfunktionen und stellt sie in einem Diagramm dar.

Ein kurzer Kommentar zu den Eingabeparametern:

  • input int N =100; // hier geben wir das Datenfenster für die Berechnung an (das Skript zählt problemlos 100 000 Balken und mehr)
  • input int K =16; // Anzahl der Lags, aus praktischen Gründen werden selten mehr als 40 gezählt (das Skript zählt problemlos bis zu 500).
  • input int start_pos=0; // Datenfenster-Offset, Null bedeutet, dass data(N) ab dem zuletzt geladenen Balken gezählt wird.
  • input int duration=10; // Dauer der Chart-Anzeige in Sekunden

    Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/48572

