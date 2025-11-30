Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Intraday Currencies Performance - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 128
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um observatório simples de moedas individuais.
Você pode escolher a cor da linha, a largura da linha e o tamanho da fonte.
O início diário é, por padrão, às 00:00, mas você pode alterar as horas e os minutos a partir dos quais o dia começa.
Se o EUR for +1% e o USD -0,50%, então o cruzamento EURUSD será 1,50% (1-(-0,50%), assim como todos os outros cruzamentos.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48524
O script calcula a autocorrelação e as funções de autocorrelação parcial e as exibe em um gráficoWick or Body High Low
Procura por Wick ou Body baseado em High low em barras visíveis do gráfico
Um exemplo de um bot com um modelo de aprendizado de máquina incorporado que é treinado em python e salvo no formato ONNX.CVD (Cumulative Volume Delta)
CVD (Cumulative Volume Delta) leve para MT5 - baseado em M1, mostra a pressão de compra/venda como velas com redefinições opcionais.