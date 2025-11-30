CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Intraday Currencies Performance - indicador para MetaTrader 5

Pueblo | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
128
Avaliação:
(10)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance


Um observatório simples de moedas individuais.

Você pode escolher a cor da linha, a largura da linha e o tamanho da fonte.

O início diário é, por padrão, às 00:00, mas você pode alterar as horas e os minutos a partir dos quais o dia começa.

Se o EUR for +1% e o USD -0,50%, então o cruzamento EURUSD será 1,50% (1-(-0,50%), assim como todos os outros cruzamentos.

    Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/48524

    PACF_ACF PACF_ACF

    O script calcula a autocorrelação e as funções de autocorrelação parcial e as exibe em um gráfico

    Wick or Body High Low Wick or Body High Low

    Procura por Wick ou Body baseado em High low em barras visíveis do gráfico

    Negociador ONNX Negociador ONNX

    Um exemplo de um bot com um modelo de aprendizado de máquina incorporado que é treinado em python e salvo no formato ONNX.

    CVD (Cumulative Volume Delta) CVD (Cumulative Volume Delta)

    CVD (Cumulative Volume Delta) leve para MT5 - baseado em M1, mostra a pressão de compra/venda como velas com redefinições opcionais.