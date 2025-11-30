代码库部分
脚本

PACF_ACF - MetaTrader 5脚本

Evgeniy Chernish
显示:
184
等级:
(6)
已发布:
PACF_ACF.mq5 (12.62 KB) 预览
该脚本计算自相关函数和部分自相关函数，并将其显示在图表上。

简要说明一下输入参数：

  • input int N =100; // 这里我们指定了用于计算的数据窗口（脚本可以轻松计算 100 000 个条形图或更多）
  • input int K =16;//滞后期数，根据实际需要，滞后期数很少大于 40（脚本可以轻松计算到 500）。
  • input int start_pos=0; // 数据窗口偏移量，0 表示 data(N) 从最近加载的条形图开始计数。
  • input int duration=10; // 图表显示的持续时间，以秒为单位

    由MetaQuotes Ltd译自俄语
    原代码： https://www.mql5.com/ru/code/48572

