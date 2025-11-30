Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Komut dosyaları

PACF_ACF - MetaTrader 5 için komut dosyası

Evgeniy Chernish | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
17
Derecelendirme:
(4)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Kod, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonlarını hesaplar ve bunları bir grafik üzerinde görüntüler.

Giriş parametreleri hakkında kısa bir yorum:

  • input int N =100; // burada hesaplama için veri penceresini belirtiriz (komut dosyası 100 000 çubuğu ve daha fazlasını kolayca sayar)
  • input int K =16; // gecikme sayısı, pratik ihtiyaçlar için nadiren > 40 sayılır (kod kolayca 500'e kadar sayar).
  • input int start_pos=0; // veri penceresi ofseti, sıfır, data(N)'nin en son yüklenen çubuktan itibaren sayıldığı anlamına gelir.
  • input int duration=10; // saniye cinsinden grafik görüntüleme süresi

    MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48572

    Candles_Smoothed göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü Candles_Smoothed göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

    MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, Candles_Smoothed göstergesi tarafından oluşturulan mumun rengindeki bir değişikliktir.

    3LineBreak göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü 3LineBreak göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

    MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, 3LineBreak göstergesinin çubuk rengindeki bir değişikliktir.

    Intraday Currencies Performance Intraday Currencies Performance

    Bireysel para birimlerinin basit bir gözlemevi.

    Aklamavo Previous Week High and Low Aklamavo Previous Week High and Low

    This indicator draws horizontal lines for the previous week's high and Low on the current trading day/week