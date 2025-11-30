Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
PACF_ACF - MetaTrader 5 için komut dosyası
- Görüntülemeler:
- 17
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Kod, otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonlarını hesaplar ve bunları bir grafik üzerinde görüntüler.
Giriş parametreleri hakkında kısa bir yorum:
- input int N =100; // burada hesaplama için veri penceresini belirtiriz (komut dosyası 100 000 çubuğu ve daha fazlasını kolayca sayar)
- input int K =16; // gecikme sayısı, pratik ihtiyaçlar için nadiren > 40 sayılır (kod kolayca 500'e kadar sayar).
- input int start_pos=0; // veri penceresi ofseti, sıfır, data(N)'nin en son yüklenen çubuktan itibaren sayıldığı anlamına gelir.
- input int duration=10; // saniye cinsinden grafik görüntüleme süresi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/48572
Candles_Smoothed göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, Candles_Smoothed göstergesi tarafından oluşturulan mumun rengindeki bir değişikliktir.3LineBreak göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, 3LineBreak göstergesinin çubuk rengindeki bir değişikliktir.
Intraday Currencies Performance
Bireysel para birimlerinin basit bir gözlemevi.Aklamavo Previous Week High and Low
This indicator draws horizontal lines for the previous week's high and Low on the current trading day/week