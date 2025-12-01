CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Negociador ONNX - expert para MetaTrader 5

[Excluído] | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
152
Avaliação:
(11)
Publicado:
Expandir (23) Recolher (23)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Um arquivo dos modelos do artigo. Você pode treinar o seu próprio modelo, pois os modelos podem variar muito, dependendo dos hiperparâmetros de treinamento.

Os modelos de aprendizado de máquina são treinados em Python e convertidos para o formato ONNX. Não é necessário alterar seus parâmetros e códigos no encludnik.

As configurações são simples:

sinput double   MaximumRisk=0.001;      	//Coeficiente de lote progressivo
sinput double   ManualLot=0;                    //Lote fixo
sinput ulong     OrderMagic = 666;              //Ordens mágicas
input int max_orders = 1;                       /Número de pedidos
input int stoploss = 2000;                      //Parar a perda
input int takeprofit = 2000;                    //Lucro obtido
input string comment = "The ONNX EA";

Mas você pode adicionar seus próprios filtros para tentar fazer com que os modelos negociem melhor.

Pelo menos, você pode otimizar o stoploss e o take profit, em qualquer período de tempo

O modelo é conectado por meio de um arquivo de cabeçalho, por exemplo:

#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>


31 de março de 2024. Exemplos adicionados do artigo sobre "clustering".

Bot "ONNX Trader Clusters", modelos ONNX e arquivo de inclusão. O agrupamento é feito pelo método k-means.

O treinamento é feito de 2010 a 2020. Encaminhamento - de 2020 a 2024.


O bot"Onnx Trader" suporta o segundo método de treinamento do artigo"Matching trades using clustering"

Para fazer isso, conecte o arquivo de inclusão <EURUSD ONNX include10.mqh>, que puxará os modelos correspondentes "catmodel10.onnx" e "catmodel_m10.onnx"



Os modelos são treinados no EURUSD H1, mas podem ser usados em qualquer período de tempo!

    Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
    Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/48482

    Intraday Currencies Performance Intraday Currencies Performance

    Um observatório simples de moedas individuais.

    PACF_ACF PACF_ACF

    O script calcula a autocorrelação e as funções de autocorrelação parcial e as exibe em um gráfico

    CVD (Cumulative Volume Delta) CVD (Cumulative Volume Delta)

    CVD (Cumulative Volume Delta) leve para MT5 - baseado em M1, mostra a pressão de compra/venda como velas com redefinições opcionais.

    Teclado Teclado

    Trabalhar com dados do teclado