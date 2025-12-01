Participe de nossa página de fãs
Negociador ONNX - expert para MetaTrader 5
152
Um arquivo dos modelos do artigo. Você pode treinar o seu próprio modelo, pois os modelos podem variar muito, dependendo dos hiperparâmetros de treinamento.
Os modelos de aprendizado de máquina são treinados em Python e convertidos para o formato ONNX. Não é necessário alterar seus parâmetros e códigos no encludnik.
As configurações são simples:
sinput double MaximumRisk=0.001; //Coeficiente de lote progressivo sinput double ManualLot=0; //Lote fixo sinput ulong OrderMagic = 666; //Ordens mágicas input int max_orders = 1; /Número de pedidos input int stoploss = 2000; //Parar a perda input int takeprofit = 2000; //Lucro obtido input string comment = "The ONNX EA";
Mas você pode adicionar seus próprios filtros para tentar fazer com que os modelos negociem melhor.
Pelo menos, você pode otimizar o stoploss e o take profit, em qualquer período de tempo
O modelo é conectado por meio de um arquivo de cabeçalho, por exemplo:
#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>
31 de março de 2024. Exemplos adicionados do artigo sobre "clustering".
Bot "ONNX Trader Clusters", modelos ONNX e arquivo de inclusão. O agrupamento é feito pelo método k-means.
O treinamento é feito de 2010 a 2020. Encaminhamento - de 2020 a 2024.
O bot"Onnx Trader" suporta o segundo método de treinamento do artigo"Matching trades using clustering"
Para fazer isso, conecte o arquivo de inclusão <EURUSD ONNX include10.mqh>, que puxará os modelos correspondentes "catmodel10.onnx" e "catmodel_m10.onnx"
Os modelos são treinados no EURUSD H1, mas podem ser usados em qualquer período de tempo!
