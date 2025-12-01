Um arquivo dos modelos do artigo. Você pode treinar o seu próprio modelo, pois os modelos podem variar muito, dependendo dos hiperparâmetros de treinamento.

Os modelos de aprendizado de máquina são treinados em Python e convertidos para o formato ONNX. Não é necessário alterar seus parâmetros e códigos no encludnik.

As configurações são simples:

sinput double MaximumRisk= 0.001 ; sinput double ManualLot= 0 ; sinput ulong OrderMagic = 666 ; input int max_orders = 1 ; input int stoploss = 2000 ; input int takeprofit = 2000 ; input string comment = "The ONNX EA" ;

Mas você pode adicionar seus próprios filtros para tentar fazer com que os modelos negociem melhor.

Pelo menos, você pode otimizar o stoploss e o take profit, em qualquer período de tempo

O modelo é conectado por meio de um arquivo de cabeçalho, por exemplo:

#include <EURUSD ONNX include propensity matching original IPW.mqh>





31 de março de 2024. Exemplos adicionados do artigo sobre "clustering".



Bot "ONNX Trader Clusters", modelos ONNX e arquivo de inclusão. O agrupamento é feito pelo método k-means.

O treinamento é feito de 2010 a 2020. Encaminhamento - de 2020 a 2024.





O bot"Onnx Trader" suporta o segundo método de treinamento do artigo"Matching trades using clustering"

Para fazer isso, conecte o arquivo de inclusão <EURUSD ONNX include10.mqh>, que puxará os modelos correspondentes "catmodel10.onnx" e "catmodel_m10.onnx"







