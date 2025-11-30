Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
PACF_ACF - script per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 10
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Lo script calcola le funzioni di autocorrelazione e autocorrelazione parziale e le visualizza su un grafico.
Un breve commento sui parametri di input:
- input int N =100; // qui si specifica la finestra di dati per il calcolo (lo script conta facilmente 100 000 barre e oltre)
- input int K =16; // numero di lag, per esigenze pratiche raramente se ne contano > 40 (lo script ne conta facilmente fino a 500).
- input int start_pos=0; // offset della finestra dati, zero significa che i dati(N) vengono contati dalla barra più recente caricata.
- input int duration=10; // durata della visualizzazione del grafico in secondi
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/48572
Modulo dei segnali di trading basato sull'indicatore Candles_Smoothed
Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è un cambiamento nel colore della candela formata dall'indicatore Candles_Smoothed.Modulo per i segnali di trading basato sull'indicatore 3LineBreak
Modulo segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è un cambiamento nel colore della barra dell'indicatore 3LineBreak.
Intraday Currencies Performance
Un semplice osservatorio delle singole valute.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).