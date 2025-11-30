CodeBaseSezioni
Script

PACF_ACF - script per MetaTrader 5

Evgeniy Chernish
10
(4)
Pubblicato:
Lo script calcola le funzioni di autocorrelazione e autocorrelazione parziale e le visualizza su un grafico.

Un breve commento sui parametri di input:

  • input int N =100; // qui si specifica la finestra di dati per il calcolo (lo script conta facilmente 100 000 barre e oltre)
  • input int K =16; // numero di lag, per esigenze pratiche raramente se ne contano > 40 (lo script ne conta facilmente fino a 500).
  • input int start_pos=0; // offset della finestra dati, zero significa che i dati(N) vengono contati dalla barra più recente caricata.
  • input int duration=10; // durata della visualizzazione del grafico in secondi

    Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
    Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/48572

