記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PACF_ACF - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 25
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトは、自己相関関数と偏自己相関関数を計算し、グラフ上に表示します。
入力パラメータについて簡単に説明する：
- input int N =100; // ここで、計算のためのデータウィンドウを指定する（スクリプトは100 000本以上のバーを簡単にカウントできる）。
- input int K =16; // ラグ数。実用上、40本以上カウントすることはほとんどない（スクリプトは500本まで簡単にカウントできる）。
- input int start_pos=0; // データウィンドウのオフセット。ゼロは、data(N) が最近読み込まれたバーからカウントされることを意味する。
- input int duration=10; // チャートの表示時間（秒）。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/48572
