Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
PACF_ACF - script pour MetaTrader 5
Le script calcule les fonctions d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle et les affiche sur un graphique.
Un bref commentaire sur les paramètres d'entrée :
- input int N =100 ; // nous spécifions ici la fenêtre de données pour le calcul (le script compte facilement 100 000 barres et plus)
- input int K =16 ; // nombre de lags, pour des raisons pratiques, on compte rarement > 40 (le script compte facilement jusqu'à 500).
- input int start_pos=0 ; // décalage de la fenêtre de données, zéro signifie que data(N) est compté à partir de la dernière barre chargée.
- input int duration=10 ; // durée d'affichage du graphique en secondes
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/48572
