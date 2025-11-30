CodeBaseSections
Indicateurs

Intraday Currencies Performance - indicateur pour MetaTrader 5

Publié:
Un observatoire simple des différentes monnaies.

Vous pouvez choisir la couleur et la largeur des lignes ainsi que la taille de la police.

Le début de la journée est par défaut à 00:00, mais vous pouvez modifier les heures et les minutes à partir desquelles la journée commence.

Si l'EUR est à +1% et l'USD à -0,50%, alors le croisement EURUSD est à 1,50% (1-(-0,50%), et il en va de même pour tous les autres croisements.

    Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/en/code/48524

