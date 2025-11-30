Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Intraday Currencies Performance - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 17
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Un observatoire simple des différentes monnaies.
Vous pouvez choisir la couleur et la largeur des lignes ainsi que la taille de la police.
Le début de la journée est par défaut à 00:00, mais vous pouvez modifier les heures et les minutes à partir desquelles la journée commence.
Si l'EUR est à +1% et l'USD à -0,50%, alors le croisement EURUSD est à 1,50% (1-(-0,50%), et il en va de même pour tous les autres croisements.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/48524
Le script calcule les fonctions d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle et les affiche sur un graphiqueModule de signaux de trading basé sur l'indicateur Candles_Smoothed
Module de signaux de trading pour l'assistant MQL5. Le signal d'ouverture de position est un changement de couleur de la bougie formée par l'indicateur Candles_Smoothed.
This indicator draws horizontal lines for the previous week's high and Low on the current trading day/weekAklamavo Candle Range Premium Discount
This indicator draws the premium and discount zones of a single candle range from any higher timeframe on your chart.