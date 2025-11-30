コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Intraday Currencies Performance - MetaTrader 5のためのインディケータ

各通貨のシンプルな展望台。

線の色、線幅、文字サイズを選択できます。

1日の始まりはデフォルトで00:00ですが、時間と分を変更することができます。

EURが+1%、USDが-0.50%の場合、EURUSDクロスは1.50%(1-(-0.50%))となり、他のクロスも同様となる。

    MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/en/code/48524

