Intraday Currencies Performance - MetaTrader 5 için gösterge
Bireysel para birimlerinin basit bir gözlemevi.
Çizgi rengini, çizgi genişliğini ve yazı tipi boyutunu seçebilirsiniz.
Günlük başlangıç varsayılan olarak 00:00'dır, ancak günün başlayacağı saat ve dakikaları değiştirebilirsiniz.
EUR +1% ve USD -0.50% ise, EURUSD çaprazlaması 1.50% (1-(-0.50%) ve diğer tüm çaprazlamalar da öyledir.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48524
